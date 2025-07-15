15 липня, 22:48
Пиріжки-пʼятихвилинки: швидкий рецепт, з яким ви нагодуєте сімʼю за лічені хвилини
Основні тези
- Посмажити пиріжки можна швидко, використовуючи найдешевші інгредієнти.
- За бажанням з начинкою можна експериментувати.
Ароматні смажені пиріжки – це те, перед чим просто неможливо встояти. І зробити їх можна буквально за лічені хвилини.
Смачний та ситний перекус без зайвих турбот – це цілком можливо. В цьому рецепті використовується проста й бюджетна овочева начинка, але ви можете експериментувати з нею на власний розсуд, розповідає 24 Канал.
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Рецепт пиріжків з овочевою начинкою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 склянки кефіру;
– 350 – 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 400 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості. До неї натираємо моркву.
- Додаємо дрібно посічену капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Солимо, перчимо, перемішуємо і готуємо під кришкою до готовності.
- Кефір злегка нагріваємо, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто.
- Формуємо пиріжки та обсмажуємо їх на пательні до золотистості.
Смачного!
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