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15 липня, 22:48
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Пиріжки-пʼятихвилинки: швидкий рецепт, з яким ви нагодуєте сімʼю за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Посмажити пиріжки можна швидко, використовуючи найдешевші інгредієнти. 
  • За бажанням з начинкою можна експериментувати.

Ароматні смажені пиріжки – це те, перед чим просто неможливо встояти. І зробити їх можна буквально за лічені хвилини.

Смачний та ситний перекус без зайвих турбот – це цілком можливо. В цьому рецепті використовується проста й бюджетна овочева начинка, але ви можете експериментувати з нею на власний розсуд, розповідає 24 Канал.

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Рецепт пиріжків з овочевою начинкою 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 склянки кефіру;
– 350 – 400 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 400 грамів капусти;
– 1 морква;
– 1 цибуля.

Приготування

  1. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості. До неї натираємо моркву.
  2. Додаємо дрібно посічену капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Солимо, перчимо, перемішуємо і готуємо під кришкою до готовності. 
  3. Кефір злегка нагріваємо, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. 
  4. Формуємо пиріжки та обсмажуємо їх на пательні до золотистості. 

Смачного!

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