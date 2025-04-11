Для смачного сніданку чи сендвіча на роботу: рецепт яєчні з маринованим огірком та сиром
Навіть яєчню можна перетворити на оригінальний шедевр, якщо почаклувати з додатковими інгредієнтами. Потрібно зовсім небагато, аби швидкий сніданок перетворився у суцільне задоволення.
Яйця, солоні огірки та сир – це поєднання може виглядати незвичним, але повірте, що результат вас приємно здивує. Кілька хвилин – і ваш день розпочнеться зі смачного сніданку, або ж ви можете додати ковбасу та взяти на роботу апетитний сендвіч, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт яєчні для сніданку чи сендвічів
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 50 грамів сиру;
– 2 – 3 солоних або маринованих огірків;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Натираємо на тертці огірки та сир, обсмажуємо на сковороді 1 – 2 хвилини.
- Відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо з ложкою майонезу і виливаємо на сковороду.
- Потім додаємо жовтки, солимо. Готуємо під кришкою до готовності.
- Якщо ви любите рідкий жовток, достатньо двох хвилин.
Смачного!
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