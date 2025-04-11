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11 квітня, 06:10
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Для смачного сніданку чи сендвіча на роботу: рецепт яєчні з маринованим огірком та сиром

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Навіть яєчню можна перетворити на оригінальний шедевр, якщо почаклувати з додатковими інгредієнтами. Потрібно зовсім небагато, аби швидкий сніданок перетворився у суцільне задоволення.

Яйця, солоні огірки та сир – це поєднання може виглядати незвичним, але повірте, що результат вас приємно здивує. Кілька хвилин – і ваш день розпочнеться зі смачного сніданку, або ж ви можете додати ковбасу та взяти на роботу апетитний сендвіч, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

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Рецепт яєчні для сніданку чи сендвічів 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 2 яйця;
– 50 грамів сиру;
– 2 – 3 солоних або маринованих огірків;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Натираємо на тертці огірки та сир, обсмажуємо на сковороді 1 – 2 хвилини.
  2. Відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо з ложкою майонезу і виливаємо на сковороду.
  3. Потім додаємо жовтки, солимо. Готуємо під кришкою до готовності.
  4. Якщо ви любите рідкий жовток, достатньо двох хвилин.

Смачного!

Готуємо сніданковий салат: улюблені інгредієнти та 5 хвилин часу. 