Такий зробить не кожна кондитерська: ніжний торт "Сніжний пух" – насолода без випікання

Цей десерт дозволить вам відчути себе гуру кулінарного мистецтва. Так, рецепт цього шедевра не найскладніший, але про це не обов'язково всім розповідати!

Цей десерт відкриє перед вами нові грані кулінарного мистецтва, поєднання смаків та рівень насолоди від смаколика, передає 24 Канал з посиланням на Smakosze. Цікаво Так смакує сама любов: готуємо мандариновий пиріг за рецептом пані Стефи Рецепт торта "Сніжний пух" Час: 40 хвилин + час в холодильнику

40 хвилин + час в холодильнику Порцій: 12 Інгредієнти:

– 200 мілілітрів вершків 30%;

– 2 лимонних желе;

– 1 кілограм коров'ячого сиру;

– 45 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів печива;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 30 грамів цукру;

– 15 грамів вершкового масла. Приготування: Желе розчиняємо в 0,5 літра окропу та залишаємо вистигати. Збиваємо вершки міксером, потім з'єднуємо з сиром. Повільно додаємо згусле желе в масу. На дно застеленої пергаментом форми викладаємо печиво, заливаємо суміш. Вершкове масло топимо на сковороді, додаємо цукор та кокосову стружку, смажимо до коричневого кольору. Посипаємо торт стружкою та залишаємо в холодильнику на 2 години. Смачного! Котлети будуть надзвичайно соковиті: який інгредієнт це гарантує.