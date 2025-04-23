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23 квітня, 06:01
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Сніданок з сонячної Іспанії: готуємо оригінальні бутерброди з томатами

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли надворі починає сяяти сонце, варто зрідка користуватися рецептами улюблених країн. Навіть якщо немає змоги туди вирушити, то смачна страва і гарна уява зроблять свою справу.

Якщо ви маєте кілька хвилин, то обовʼязково спробуйте поснідати іспанською стравою пан кон томате. Вона дуже проста у виконанні і подарує новий погляд на звичні інгредієнти, розповідає 24 Канал. 

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Рецепт іспанської закуски пан кон томате 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– улюблений хліб;
– мʼякоть двох помідорів;
– оливкова олія;
– часник;
– сир за бажанням. 

Приготування

  1. Хліб обсмажуємо у тостері або пательні. 
  2. Натираємо часником. 
  3. Мʼякоть помідора розтираємо з оливковою олією, за бажанням можна додати сир. 
  4. Намазуємо помідор на хліб.
  5. Можна також прикрасити зеленню. 

Смачного!

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