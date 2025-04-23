Якщо ви маєте кілька хвилин, то обовʼязково спробуйте поснідати іспанською стравою пан кон томате. Вона дуже проста у виконанні і подарує новий погляд на звичні інгредієнти, розповідає 24 Канал.
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Рецепт іспанської закуски пан кон томате
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– улюблений хліб;
– мʼякоть двох помідорів;
– оливкова олія;
– часник;
– сир за бажанням.
Приготування:
- Хліб обсмажуємо у тостері або пательні.
- Натираємо часником.
- Мʼякоть помідора розтираємо з оливковою олією, за бажанням можна додати сир.
- Намазуємо помідор на хліб.
- Можна також прикрасити зеленню.
Смачного!
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