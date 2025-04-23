Якщо ви маєте кілька хвилин, то обовʼязково спробуйте поснідати іспанською стравою пан кон томате. Вона дуже проста у виконанні і подарує новий погляд на звичні інгредієнти, розповідає 24 Канал.

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Рецепт іспанської закуски пан кон томате

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– улюблений хліб;

– мʼякоть двох помідорів;

– оливкова олія;

– часник;

– сир за бажанням.

Приготування:

Хліб обсмажуємо у тостері або пательні. Натираємо часником. Мʼякоть помідора розтираємо з оливковою олією, за бажанням можна додати сир. Намазуємо помідор на хліб. Можна також прикрасити зеленню.

Смачного!

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