Якщо ви маєте кілька хвилин, то обовʼязково спробуйте поснідати іспанською стравою пан кон томате. Вона дуже проста у виконанні і подарує новий погляд на звичні інгредієнти, розповідає 24 Канал.

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Рецепт іспанської закуски пан кон томате

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– улюблений хліб;
– мʼякоть двох помідорів;
– оливкова олія;
– часник;
– сир за бажанням.

Приготування:

  1. Хліб обсмажуємо у тостері або пательні.
  2. Натираємо часником.
  3. Мʼякоть помідора розтираємо з оливковою олією, за бажанням можна додати сир.
  4. Намазуємо помідор на хліб.
  5. Можна також прикрасити зеленню.

Смачного!

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