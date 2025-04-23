Если у вас есть несколько минут, то обязательно попробуйте позавтракать испанским блюдом пан кон томате. Оно очень простое в исполнении и подарит новый взгляд на привычные ингредиенты, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт испанской закуски пан кон томате

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– любимый хлеб;

– мякоть двух помидоров;

– оливковое масло;

– чеснок;

– сыр по желанию.

Приготовление:

Хлеб обжариваем в тостере или сковороде. Натираем чесноком. Мякоть помидора растираем с оливковым маслом, по желанию можно добавить сыр. Намазываем помидор на хлеб. Можно также украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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