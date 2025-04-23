Если у вас есть несколько минут, то обязательно попробуйте позавтракать испанским блюдом пан кон томате. Оно очень простое в исполнении и подарит новый взгляд на привычные ингредиенты, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт испанской закуски пан кон томате

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– любимый хлеб;
– мякоть двух помидоров;
– оливковое масло;
– чеснок;
– сыр по желанию.

Приготовление:

  1. Хлеб обжариваем в тостере или сковороде.
  2. Натираем чесноком.
  3. Мякоть помидора растираем с оливковым маслом, по желанию можно добавить сыр.
  4. Намазываем помидор на хлеб.
  5. Можно также украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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