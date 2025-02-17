Банка сардин та кілька хвилин: рецепт ароматного та простого домашнього супу

Домашній суп – чудова нагода зібрати рідних за обіднім столом. І треба зовсім небагато, аби на столі стояла гаряча та апетитна перша страва.

Банка сардин та кілька овочів – ось і все, що потрібно для приготування смачного і поживного супу, якому буде рада вся сім'я. Окрім того, він не забере багато часу та зусиль, що особливо актуально для зайнятих господинь, передає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт супу з сардиною

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів картоплі;

– 1 морквина;

– 1 цибуля;

– 1 банка "Сардини в олії";

– 1 плавлений сирок;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– лавровий лист;

– сіль, перець та спеції до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування:

Наріжте картоплю дрібними кубиками, покладіть у киплячу воду, додайте лавровий листок та варіть 20 хвилин. Окремо обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Потім з'єднайте, додайте томатну пасту та варіть 2 – 3 хвилини. Коли картопля майже звариться, додайте сардини разом з олією у каструлю. Продовжуйте варити ще 5 – 10 хвилин. Додайте засмажку до супу, доведіть до кипіння і введіть сир, ретельно перемішуючи, поки сир повністю не розчиниться. Перед подачею прикрасьте суп зеленню.

Смачного!

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