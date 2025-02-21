Раніше цей був святковий делікатес: найсмачніша намазка з 90-х, яку не варто забувати
Колись основну роль закусок виконували смачні бутерброди, тож не дивно, що намазки з простих інгредієнтів доводили до вигляду шедевра. Принаймні, ця точно може похизуватися таким ефектом.
Ця намазка дасть можливість влаштувати свято навіть у звичайний день. Також це чудовий варіант смачного перекусу, якого ви та рідні будете чекати з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт намазки з 90-х
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнт:
– 2 солоні огірки;
– 3 яйця;
– по пучку зеленої цибулі та кропу;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйця вкруту і натріть їх у миску.
- Дрібно наріжте солоні огірки, нашаткуйте зелену цибулю та кріп, потім змішайте все з яйцями.
- В окремій мисці змішайте олію, бальзамічний оцет, сіль, чорний перець та гірчицю.
- Пропустіть зубчик часнику через прес і додайте до суміші.
- Вилийте готову суміш у миску з яйцем та солоним огірком, ретельно перемішайте.
- Підсмажте хліб на сухій сковороді і розріжте кожну скибочку навпіл.
- Намажте кожну скибочку хліба підготовленою закускою з солоних огірків.
Смачного!
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