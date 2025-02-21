Раніше цей був святковий делікатес: найсмачніша намазка з 90-х, яку не варто забувати

Колись основну роль закусок виконували смачні бутерброди, тож не дивно, що намазки з простих інгредієнтів доводили до вигляду шедевра. Принаймні, ця точно може похизуватися таким ефектом.

Ця намазка дасть можливість влаштувати свято навіть у звичайний день. Також це чудовий варіант смачного перекусу, якого ви та рідні будете чекати з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт намазки з 90-х

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнт:

– 2 солоні огірки;

– 3 яйця;

– по пучку зеленої цибулі та кропу;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;

– 1 зубчик часнику;

– 1 ложка гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть яйця вкруту і натріть їх у миску. Дрібно наріжте солоні огірки, нашаткуйте зелену цибулю та кріп, потім змішайте все з яйцями. В окремій мисці змішайте олію, бальзамічний оцет, сіль, чорний перець та гірчицю. Пропустіть зубчик часнику через прес і додайте до суміші. Вилийте готову суміш у миску з яйцем та солоним огірком, ретельно перемішайте. Підсмажте хліб на сухій сковороді і розріжте кожну скибочку навпіл. Намажте кожну скибочку хліба підготовленою закускою з солоних огірків.

Смачного!

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