Рецепту вже десятки років: як приготувати смачнющий торт "Прага"

"Прага" – це той торт, який навряд чи може поскаржитись на популярність. Ви можете легко приготувати його вдома і не покладатися на кондитерські.

Немає кращого десерту, аніж приготований власними руками смаколик, а тим паче, коли це знаменитий торт "Прага", який не втрачає популярності вже десятиліттями. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом портал "На пенсії". Цікаво До чаю за 15 хвилин: готуємо смачне печиво на сковороді – рецепт-знахідка Рецепт торта "Прага" Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

коржі:

– половина банки сирого згущеного молока;

– 1 склянка цукру;

– 2 яйця;

– 1 склянка сметани;

– 1 чайна ложка соди;

– 1,5 склянки просіяного борошна;

– 3 столові ложки какао;

крем:

– 1 жовток;

– 20 мілілітрів води;

– половина банки сирого згущеного молока;

– 200 грамів вершкового масла;

– 40 грамів какао;

глазур:

– 4 столові ложки молока;

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки какао порошку

– 50 грамів вершкового масла. Приготування: Для крему змішайте згущене молоко, жовток і воду, доведіть на плиті до загустіння та залиште охолонути. Тим часом збийте вершкове масло до пишної маси й поступово додавайте охолоджену заварну основу. В кінці вмішайте какао – крем готовий. Для сиропу з'єднайте гарячу воду з цукром, розчиніть, остудіть і додайте трохи коньяку. Корж готуйте, змішавши всі потрібні інгредієнти у глибокій посудині. Випікайте при 180 градусах близько 35 – 45 хвилин. Після випікання дайте йому повністю охолонути, загорніть у плівку й залиште в холодильнику на ніч. Потім розріжте на три частини, зніміть верхню нерівну частину. У форму викладіть перший корж, зволожте сиропом, змастіть варенням (наприклад, абрикосовим) і нанесіть частину крему. Повторіть з іншими коржами. Готовий торт охолодіть у холодильнику кілька годин, після чого полийте глазур’ю. Для глазурі з’єднайте всі складники в сотейнику, доведіть до кипіння, додайте масло й трішки проваріть до загустіння. Смачного! Його готували наші бабусі: рецепт печива на сметані.