Нет лучшего десерта, чем приготовленное собственными руками лакомство, а тем более, когда это знаменитый торт "Прага", который не теряет популярности уже десятилетиями. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портал "На пенсии".

Интересно К чаю за 15 минут: готовим вкусное печенье на сковороде – рецепт-находка

Ингредиенты :

коржи:

– половина банки сырого сгущенного молока;

– 1 стакан сахара;

– 2 яйца;

– 1 стакан сметаны;

– 1 чайная ложка соды;

– 1,5 стакана просеянной муки;

– 3 столовые ложки какао;

крем:

– 1 желток;

– 20 миллилитров воды;

– половина банки сырого сгущенного молока;

– 200 граммов сливочного масла;

– 40 граммов какао;

глазурь:

– 4 столовые ложки молока;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки какао порошка

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Для крема смешайте сгущенное молоко, желток и воду, доведите на плите до загустения и оставьте остыть. Тем временем взбейте сливочное масло до пышной массы и постепенно добавляйте охлажденную заварную основу.

В конце вмешайте какао – крем готов. Для сиропа соедините горячую воду с сахаром, растворите, остудите и добавьте немного коньяка.

Корж готовьте, смешав все нужные ингредиенты в глубокой посуде. Выпекайте при 180 градусах около 35 – 45 минут. После выпекания дайте ему полностью остыть, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на ночь. Затем разрежьте на три части, снимите верхнюю неровную часть.

В форму выложите первый корж, увлажните сиропом, смажьте вареньем (например, абрикосовым) и нанесите часть крема. Повторите с остальными коржами.