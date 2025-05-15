Немає кращого десерту, аніж приготований власними руками смаколик, а тим паче, коли це знаменитий торт "Прага", який не втрачає популярності вже десятиліттями. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом портал "На пенсії".
Цікаво До чаю за 15 хвилин: готуємо смачне печиво на сковороді – рецепт-знахідка
Рецепт торта "Прага"
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
коржі:
– половина банки сирого згущеного молока;
– 1 склянка цукру;
– 2 яйця;
– 1 склянка сметани;
– 1 чайна ложка соди;
– 1,5 склянки просіяного борошна;
– 3 столові ложки какао;
крем:
– 1 жовток;
– 20 мілілітрів води;
– половина банки сирого згущеного молока;
– 200 грамів вершкового масла;
– 40 грамів какао;
глазур:
– 4 столові ложки молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки какао порошку
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
Для крему змішайте згущене молоко, жовток і воду, доведіть на плиті до загустіння та залиште охолонути. Тим часом збийте вершкове масло до пишної маси й поступово додавайте охолоджену заварну основу.
В кінці вмішайте какао – крем готовий. Для сиропу з'єднайте гарячу воду з цукром, розчиніть, остудіть і додайте трохи коньяку.
Корж готуйте, змішавши всі потрібні інгредієнти у глибокій посудині. Випікайте при 180 градусах близько 35 – 45 хвилин. Після випікання дайте йому повністю охолонути, загорніть у плівку й залиште в холодильнику на ніч. Потім розріжте на три частини, зніміть верхню нерівну частину.
У форму викладіть перший корж, зволожте сиропом, змастіть варенням (наприклад, абрикосовим) і нанесіть частину крему. Повторіть з іншими коржами.
Готовий торт охолодіть у холодильнику кілька годин, після чого полийте глазур’ю. Для глазурі з’єднайте всі складники в сотейнику, доведіть до кипіння, додайте масло й трішки проваріть до загустіння.
Смачного!
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