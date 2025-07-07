Насолода українською культурою: рецепт товчанки, який пройшов крізь століття
- Рецепт товчанки включає картоплю, мак, цибулю, квасолю, масло, яблучний оцет, зелень, сіль та перець.
- Цю страву готували ще наші предки.
Товчанка менш популярна за традиційні українські страви, однак на неї обовʼязково варто звернути увагу. Над нею потрібно трішки попрацювати, але результат вартий кожної хвилини.
Рецепти, які прийшли до нас крізь століття, завжди тішать особливим колоритом. 24 Канал пропонує надихнутися смаком історії з рецептом порталу Cookpad.
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Рецепт товчанки
- Час: 2 години 30 хвилин
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Інгредієнти:
– 4 – 5 картоплин;
– 2 столові ложки маку;
– 1 цибулина;
– пів склянки квасолі;
– 1 – 2 столові ложки масла;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– зелень для прикраси;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Квасолю замочуємо у воді на кілька годин або на ніч, після чого ставимо варитись на повільному вогні приблизно 2 – 3 години.
Поки квасоля готується, очищуємо та дрібно шаткуємо цибулю. Заливаємо її холодною водою з оцтом.
Мак промиваємо, заливаємо окропом і проварюємо близько 20 хвилин. Потім подрібнюємо його у блендері або перетираємо вручну у макітрі чи ступці.
Картоплю очищуємо, варимо до м’якості, після чого додаємо до неї шматочок вершкового масла, теплу зварену квасолю, підготовлений мак і замариновану цибулю.
Усе ретельно потовчемо товкачем до однорідної маси. За бажанням можна скористатися блендером.
На завершення страву солимо, перчимо і подаємо, прикрасивши свіжою зеленню.
Смачного!
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