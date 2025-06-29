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29 червня, 12:06
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Смаколик, який прийшов до нас від предків: рецепт дивовижних солодких вергунів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вергуни є частиною української кулінарної спадщини.
  • Їх хрусткість та аромат ванілі підкорять серце кожної української господині. 

Цей десерт обовʼязково припаде вам до душі. Це не просто солоденький додаток до улюблених напоїв – це частина української кулінарної спадщини, яку варто берегти.

Вергуни – це той смаколик, який приносить у дім затишок та гармонію. Це особливо відчувається завдяки хрусткості та аромату ванілі, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad

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Рецепт вергунів

  • Час: 45 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів розпушувача;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів кефіру;
– ваніль – до смаку;
– цукрова пудра для посипки;
– олія для смаження.

Приготування

  1. Замісіть тісто та накрийте його чистим рушником. Залишіть на 30 хвилин, щоб відпочило. 

  2. Присипте стіл або іншу робочу поверхню борошном, а потім розкачайте тісто у прямокутний пласт.

  3. Наріжте тісто на фігури у формі ромбів.

  4. У центрі кожного зробіть невеликий надріз ножем і, обережно вивертаючи один кінець через цей розріз, сформуйте характерну фігуру для вергунів.

Смачного!

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