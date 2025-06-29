Смаколик, який прийшов до нас від предків: рецепт дивовижних солодких вергунів
- Вергуни є частиною української кулінарної спадщини.
- Їх хрусткість та аромат ванілі підкорять серце кожної української господині.
Цей десерт обовʼязково припаде вам до душі. Це не просто солоденький додаток до улюблених напоїв – це частина української кулінарної спадщини, яку варто берегти.
Вергуни – це той смаколик, який приносить у дім затишок та гармонію. Це особливо відчувається завдяки хрусткості та аромату ванілі, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Цікаво Ранковий хіт літа: найпростіший рецепт лінивих вареників з вишнею
Рецепт вергунів
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів розпушувача;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів кефіру;
– ваніль – до смаку;
– цукрова пудра для посипки;
– олія для смаження.
Приготування:
Замісіть тісто та накрийте його чистим рушником. Залишіть на 30 хвилин, щоб відпочило.
Присипте стіл або іншу робочу поверхню борошном, а потім розкачайте тісто у прямокутний пласт.
Наріжте тісто на фігури у формі ромбів.
У центрі кожного зробіть невеликий надріз ножем і, обережно вивертаючи один кінець через цей розріз, сформуйте характерну фігуру для вергунів.
Смачного!
Щоб не наразитися на небезпеку: як відрізнити українську гречку від китайської.