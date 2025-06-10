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10 червня, 06:05
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Виглядає як десерт з вітрини вишуканого ресторану: "лінива" вівсянка на сніданок за 10 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • "Лінива" вівсянка є смачним та швидким варіантом сніданку.
  • Приготування займає всього 10 хвилин, а результат виходить чудовим на вигляд та смак. 

Як день почнеш – так він і мине, а отже, важливо потурбуватися про смачний та яскравий сніданок. "Лінива" вівсянка – ідеальна опція для цього завдання.

Приготування "лінивої" вівсянки дозволяє за лічені хвилини подати до столу страву, яка не просто дасть заряд на першу половину дня, а й потішить естетичним виглядом. 24 Канал радить звернути увагу на поради блогерки yummi.lera та обрати свій варіант улюбленого сніданку. 

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Рецепт лінивої вівсянки 

  • Час: 10 хвилин + застигання
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
ягідна вівсянка: 
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 10 грамів кокосової стружки;
– 50 грамів ягід;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів кокосового напою;
– ягідний соус і шоколад;
бананово-шоколадна вівсянка: 
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 10 грамів какао;
– 50 грамів банана;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 15 грамів нарізаного шоколаду;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів вівсяного напою;
– шоколадна паста і шоколад;
фісташкова вівсянка: 
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 15 грамів білого шоколаду;
– 25 грамів фісташкової пасти;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів мигдалевого напою;
– фісташкова паста і шоколад.

Приготування

  1. Усі інгредієнти для кожного рецепта потрібно добре перемішати до однорідної консистенції.

  2. Фрукти та ягоди можна залишити шматочками або подрібнити в пюре.

  3. Готову суміш розкладіть по банках або контейнерах із кришками, накрийте й поставте в холодильник щонайменше на 2 – 3 години, а краще – на ніч.

  4. Перед подачею прикрасьте вівсяну масу соусом, горіховою пастою чи топленим шоколадом.

  5. Потім знову поставте в холод на 10 – 15 хвилин, щоб усе добре застигло й охололо.

Смачного!

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