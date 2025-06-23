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23 червня, 23:55
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Візитівка Галичини та досвідчених господинь: давній та бюджетний яворівський пиріг

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Яворівський пиріг є частиною кулінарної спадщини ЮНЕСКО та популярною стравою галицької кухні.
  • Він не потребує витрат, але дозволить смачно нагодувати всю сімʼю. 

Смачний пиріг без зайвих витрат на всю сімʼю – це цілком можливо. Галицькі господині знають це як ніхто інший, адже саме така страва є однією з головних візитівок місцевої кухні.

Цей пиріг не просто смачно нагодує усіх рідних, а й стане чудовим культурним містком із сьогоденням, адже внесений до спадщини ЮНЕСКО. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги рецепт знаменитого пирога, яким поділився портал zahid.net

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Рецепт яворівського пирога 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6 

Інгредієнти
тісто
– 120 мілілітрів води або молока;
– 250 грамів борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, цукор до смаку;
начинка
– 150 грамів гречки;
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– суміш сухих трав.

Приготування

  1. Якщо ви використовуєте свіжі дріжджі, розчиніть їх у невеликій кількості теплого молока або води з додаванням ложки цукру. Дайте суміші постояти кілька хвилин, щоб дріжджі активізувалися.

  2. У великій мисці змішайте просіяне борошно, обране рідке середовище (молоко чи воду), активовані дріжджі, сіль, цукор і яйце. Замісіть тісто.

  3. В кінці замісу додайте олію й добре вимісіть, поки маса не стане гладкою. Накрийте ємність рушником і залиште в теплому місці підходити.

  4. Поки тісто підходить, очистьте картоплю, наріжте її на шматочки та відваріть до м’якості. Потовчіть у пюре. Окремо зваріть гречану крупу.

  5. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості на рослинній олії. Дайте всім інгредієнтам охолонути, потім з’єднайте їх у мисці. Найкраще дотримуватись такої пропорції: гречка та картопля у співвідношенні один до одного. Додайте улюблені спеції.

  6. Розкачайте тісто в плаский корж. У центр викладіть начинку, залишивши краї вільними. Зберіть краї тіста до центру, закриваючи начинку, немов у мішечку.

  7. Щільно заліпіть шов, переверніть пиріг швом донизу й покладіть у змащену олією форму.

  8. Зробіть кілька проколів на поверхні виделкою та змастіть верх збитим жовтком.

  9. Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин – до рум’яної скоринки.

Смачного!

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