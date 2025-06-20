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20 червня, 08:25
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Сімейний рецепт літа: апетитна запіканка з кабачків та картоплі – рецепт, який здивує

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт запіканки з кабачків та картоплі стане порятунком для господинь. 
  • Цей шедевр з літніх інгредієнтів буде частим гостем на вашому столі. 

Влітку не надто хочеться довго стояти біля плити. А щоб потішити рідних чимось смачненьким, цього й не треба!

Ця запіканка стане для господинь справжньою знахідкою, особливо для тих, хто постійно заклопотаний іншими стравами. 24 Канал радить обовʼязково взяти до уваги рецепт сезонної смакоти з кабачків та картоплі, яким поділився портал "Смачненьке".

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Рецепт запіканки з картоплі та кабачків 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 кабачки;
– 2 картоплини;
– 2 червоні перці;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 яйця;
– 200 грамів борошна;
– петрушка та кріп;
– 100 грамів твердого сиру;
– 4 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 15 хвилин. Потім відтискаємо зайву вологу.
  2. Картоплю натираємо, цибулю нарізаємо та смажимо 2 – 3 хвилини. Додаємо нарізану моркву, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. Туди ж додаємо нарізані червоні перці. 
  3. Картоплю змішуємо з кабачками, потім додаємо усі інші інгредієнти та добре перемішуємо. 
  4. Викладаємо масу на змащений пергамент, розрівнюємо та випікаємо 30 хвилин при 200 градусах.
  5. Зверху натираємо сир та повертаємо в духовку, щоб він розплавився. 

Смачного!

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