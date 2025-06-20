Влітку не надто хочеться довго стояти біля плити. А щоб потішити рідних чимось смачненьким, цього й не треба!

Ця запіканка стане для господинь справжньою знахідкою, особливо для тих, хто постійно заклопотаний іншими стравами. 24 Канал радить обовʼязково взяти до уваги рецепт сезонної смакоти з кабачків та картоплі, яким поділився портал "Смачненьке".

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Рецепт запіканки з картоплі та кабачків

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 2 картоплини;

– 2 червоні перці;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 300 грамів консервованої кукурудзи;

– 2 яйця;

– 200 грамів борошна;

– петрушка та кріп;

– 100 грамів твердого сиру;

– 4 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 15 хвилин. Потім відтискаємо зайву вологу. Картоплю натираємо, цибулю нарізаємо та смажимо 2 – 3 хвилини. Додаємо нарізану моркву, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. Туди ж додаємо нарізані червоні перці. Картоплю змішуємо з кабачками, потім додаємо усі інші інгредієнти та добре перемішуємо. Викладаємо масу на змащений пергамент, розрівнюємо та випікаємо 30 хвилин при 200 градусах. Зверху натираємо сир та повертаємо в духовку, щоб він розплавився.

Смачного!

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