Деко рогаликів без зусиль та турбот: рецепт на воді за 20 хвилин
- Рецепт рогаликів на воді потребує всього 20 хвилин підготовки та підходить для різних начинок.
- Основні інгредієнти включають воду, сухі дріжджі, пшеничне борошно, рослинну олію, цукор та корицю.
Ці рогалики стануть для вас справжньою знахідкою. Готувати їх зовсім нескладно, а начинку можна обирати на власний смак.
На те, щоб поставити ніжні та пишні рогалики у духовку, вам потрібно зовсім трішки часу та зусиль. Це легко, смачно та завжди тішить рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Ябпоїла".
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Рецепт рогаликів на волі
- Час: 20 хвилин + випікання
- Порцій: 12 рогаликів
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів води;
– 6 грамів сухих дріжджів;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка цукру (тісто);
– 2 столові ложки цукру для посипки;
– кориця до смаку.
Приготування:
У велику миску наливаємо теплу (але не гарячу!) воду. Додаємо туди дріжджі, столову ложку цукру та дві ложки борошна, відміряні з усього обсягу, що знадобиться для рецепта.
Злегка перемішуємо масу, накриваємо миску кришкою або рушником і залишаємо на 5 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
Після цього вливаємо олію та знову перемішуємо. Додаємо решту борошна й замішуємо м’яке, ніжне тісто. Воно повинне бути еластичним і не прилипати до рук – працювати з ним буде легко.
Накриваємо миску тканиною або плівкою й залишаємо при кімнатній температурі на одну годину. Через годину бачимо, що тісто добре підійшло. Його слід злегка обім’яти, надати форму кулі.
Перекладаємо тісто на посипану борошном поверхню й розкачуємо в тонкий круглий пласт. Чим тонше вдасться його розкачати, тим більше шарів матимуть наші рогалики.
Зверху рівномірно посипаємо цукром. Якщо любите – додайте трохи кориці: на 2 столові ложки цукру беремо чайну ложку кориці. Можна злегка пройтися качалкою по начинці, щоб вона краще закріпилася.
Нарізаємо тісто на 12 секторів – трикутників однакового розміру.
Скручуємо рогалики, починаючи з широкої сторони кожного шматочка.
Розкладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником і залишаємо ще на 10 хвилин, щоб тісто трохи «відпочило».
Перед випіканням змащуємо рогалики водою з содою для апетитної скоринки: на 2 столові ложки води додаємо дрібку соди й добре перемішуємо.
Ставимо в заздалегідь розігріту духовку й випікаємо близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Рогалики виходять ніжні, ароматні, з рум’яною скоринкою — справжня домашня смакота!
Смачного!
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