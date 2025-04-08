Розсипчастий та ароматний плов за пів години: трюк для прискорення приготування
Плов – страва, що вимагає неабиякої майстерності та терпіння. Традиційні методи приготування плову, особливо ті, що походять з Центральної Азії, можуть вимагати цілого дня на кухні.
Але досвідчені шеф-кухарі поділилися своїми секретами приготування смачного розсипчастого плову з м'ясом всього за 30 хвилин. Їхні поради значно заощаджують час. Рецептом плову ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
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Розсипчастий та ароматний плов
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 500 грамів баранини, свинини чи яловичини;
– 2 склянки рису довгозернистого + 2 склянки води;
– 2 моркви;
– 2 цибулі;
– 2 голівки часнику;
– сіль та спеції (куркума, карі та зіра) – на смак.
Приготування:
- Обсмажте часник, додайте до овочів м'ясо, порізане невеликими шматочками.
- Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, викладіть порізану кільцями цибулю і натерту моркву на тертці.
- Зверху покладіть цілу голівку часнику та посипте страву спеціями.
- Зменште вогонь, тушкуйте м'ясо з овочами, через 10 хвилин додайте склянку гарячої води, і тушкуйте вже доти, поки рідина повністю не випарується.
- Тепер рис. Щоб приготувати рис розсипчастим, його потрібно варити в каструлі з закритою кришкою, прикривши й отвір для пари шматком тіста з борошна та води.
- Помішуйте рис кожні 5 хвилин. Коли в каструлі не залишиться води, викладіть рис із каструлі на сковорідку до м'яса та овочів.
- Перемішайте всі інгредієнти та подавайте плов на стіл гарячим.
Смачного!
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