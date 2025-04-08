Но опытные шеф-повара поделились своими секретами приготовления вкусного рассыпчатого плова с мясом всего за 30 минут. Их советы значительно экономят время. Рецептом плова делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Рассыпчатый и ароматный плов с сыпучим вкусом
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 500 граммов баранины, свинины или говядины;
– 2 стакана риса длиннозернистого + 2 стакана воды;
– 2 моркови;
– 2 лука;
– 2 головки чеснока;
– соль и специи (куркума, карри и зира) – по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте чеснок, добавьте к овощам мясо, порезанное небольшими кусочками.
- Обжарьте мясо до золотистой корочки, выложите порезанный кольцами лук и натертую морковь на терке.
- Сверху положите целую головку чеснока и посыпьте блюдо специями.
- Уменьшите огонь, тушите мясо с овощами, через 10 минут добавьте стакан горячей воды, и тушите уже до тех пор, пока жидкость полностью не испарится.
- Теперь рис. Чтобы приготовить рис рассыпчатым, его нужно варить в кастрюле с закрытой крышкой, прикрыв и отверстие для пара куском теста из муки и воды.
- Помешивайте рис каждые 5 минут. Когда в кастрюле не останется воды, выложите рис из кастрюли на сковородку к мясу и овощам.
- Перемешайте все ингредиенты и подавайте плов на стол горячим.
Приятного аппетита!
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