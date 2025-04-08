Но опытные шеф-повара поделились своими секретами приготовления вкусного рассыпчатого плова с мясом всего за 30 минут. Их советы значительно экономят время. Рецептом плова делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Рассыпчатый и ароматный плов с сыпучим вкусом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов баранины, свинины или говядины;

– 2 стакана риса длиннозернистого + 2 стакана воды;

– 2 моркови;

– 2 лука;

– 2 головки чеснока;

– соль и специи (куркума, карри и зира) – по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте чеснок, добавьте к овощам мясо, порезанное небольшими кусочками.

Обжарьте мясо до золотистой корочки, выложите порезанный кольцами лук и натертую морковь на терке.

Сверху положите целую головку чеснока и посыпьте блюдо специями.

Уменьшите огонь, тушите мясо с овощами, через 10 минут добавьте стакан горячей воды, и тушите уже до тех пор, пока жидкость полностью не испарится.

Теперь рис. Чтобы приготовить рис рассыпчатым, его нужно варить в кастрюле с закрытой крышкой, прикрыв и отверстие для пара куском теста из муки и воды.

Помешивайте рис каждые 5 минут. Когда в кастрюле не останется воды, выложите рис из кастрюли на сковородку к мясу и овощам.

Перемешайте все ингредиенты и подавайте плов на стол горячим.

Приятного аппетита!

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