Класичний розсольник наситить та зігріє: рецепт, з яким суп їстимуть усі

Розсольник – це незмінна класика української кухні. В останні морозні дні цей чудовий суп буде особливо доречним.

Розсольник – це той суп, який завжди потішить оригінальним смаком. Він не потребує складних інгредієнтів та зусиль, але завжди дарує чудовий результат, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати смачний розсольник?

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 4 картоплини;

– зелень до смаку;

– 2 лаврові листки;

– 1 цибулина;

– 6 маринованих огірків;

– сіль та перець до смаку;

– 1 морква;

– пів склянки довгозернистого рису.

Приготування:

Для приготування насиченого розсольнику почніть із м'ясної основи. Подрібніть м'ясо на невеликі порції, залийте водою у місткій каструлі та поставте варитися бульйон. Очищену картоплю наріжте акуратними кубиками й відправте до м'яса. Сюди ж додайте лавровий лист, сіль та ретельно промиту рисову крупу. Добре перемішайте всі компоненти. Для засмажки підготуйте овочі: моркву та цибулю наріжте кубиками й пасеруйте на олії до появи золотистого відтінку. Солоні огірки звільніть від грубої шкірки, а м’якоть натріть на тертці. Разом із підсмаженими овочами додайте огіркову масу в каструлю та ще раз усе перемішайте. Дайте страві прокипіти кілька хвилин до повної готовності. Наприкінці додайте перець, вимкніть вогонь і залиште суп під кришкою на 10 хвилин, щоб він настоявся. Перед подачею прикрасьте розсольник свіжою зеленню та за потреби остаточно відрегулюйте рівень солі.

Чим можна замінити мʼясний бульйон?

Якщо ви дотримуєтесь посту, то все одно можете насолодитися насиченим та смачним супом. Просто потрібно замінити мʼясний бульйон на альтернативу, розповідає Kuchnia.

Найкраща заміна – грибний бульйон. Використовуйте сушені білі гриби для глибокого аромату або звичайні печериці, обсмажені до сильного рум'янцю. Гриби дають той самий "п'ятий смак" (умамі), який ми зазвичай отримуємо від м'яса.

А ще можна використати огірковий розсіл. Додайте склянку розсолу прямо в каструлю за 5 – 10 хвилин до готовності. Це не лише додасть характерної кислинки, а й зробить структуру супу густішою та щільнішою.

