Забудьте о скучных салатах: 10 ярких домашних заготовок, которые стоит приготовить в октябре

Середина осени – решающий момент для тех, кто стремится сохранить щедрость сезона на долгие зимние месяцы. Главный секрет надежных домашних запасов заключается не только в проверенных рецептах, но и в соблюдении правил хранения.

24 Канал собрал подборку универсальных идей: от пикантных закусок и грибов до густой икры и ароматных компотов. Вы точно найдете идею, за которую поблагодарите себя зимой! Свежая домашняя аджика с базиликом Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 килограмм сладкого болгарского перца;

– 2 острых перца;

– 1,5 головки чеснока;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 чайные ложки сахара;

– 1 пучок свежего базилика. Приготовление: Овощи тщательно промойте, у сладкого перца удалите семена с плодоножками, а острый очистите в зависимости от желаемой степени остроты. Помидоры, перец и зубчики чеснока пропустите через мелкую решетку мясорубки или измельчите блендером до однородной консистенции. Базилик мелко порубите ножом и добавьте в овощную массу вместе с солью и сахаром, дав кристаллам полностью раствориться. Готовую ароматную аджику разлейте по небольшим порционным контейнерам по 200 – 300 миллилитров, обязательно оставляя немного свободного места у крышки для расширения льда, и отправьте в морозильную камеру. Хрустящие маринованные огурцы по классическому рецепту Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,8 килограмма огурцов;

– 2 литра воды;

– 8 столовых ложек соли;

– 60 миллилитров уксуса;

– 4 – 5 зонтиков укропа или 2 столовые ложки семян;

– 2 зубчика чеснока;

– сушеный острый перец и пряности для засолки по вкусу. Приготовление: Огурцы тщательно вымойте и аккуратно срежьте кончики со стороны соцветия. На дно стеклянной бутыли или эмалированной посуды положите половину зонтиков укропа, чеснок и специи. Плотно уложите огурцы вертикальными рядами, перекладывая остатками зелени. В воде полностью растворите соль, добавьте уксус, залейте плоды до самого верха и прижмите чистым гнетом, чтобы ни один огурец не соприкасался с воздухом. Оставьте емкость бродить при комнатной температуре 21 – 24 градуса на 3 – 4 недели, регулярно снимая пену. Только что процесс молочнокислого брожения завершится, а рассол посветлеет, переставьте банку на постоянное хранение в холодильник. Натуральные помидоры в собственном соку без кожицы Время : 35 минут

: 35 минут Порций: банка 0,5 литра Ингредиенты:

– плотные небольшие помидоры;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– половина чайной ложки соли;

– кипяток для заливки. Приготовление: Вымытые помидоры бланшируйте в кипятке в течение одной минуты, после чего сразу же окуните в ледяную воду и легко снимите тонкую кожицу. Удалите плотные участки возле плодоножки, оставляя плоды целыми или разрезая их пополам. В горячие стерилизованные пол-литровые банки насыпьте соль, влейте лимонный сок, плотно уложите подготовленные помидоры и залейте кипятком, оставляя около полутора сантиметров свободного пространства до горлышка. Накройте банки крышками и стерилизуйте в кипящей водяной бане в течение 40 минут. После этого герметично закатайте крышки, поставьте банки вертикально и оставьте до полного естественного остывания без укутывания. Пряное маринованное ассорти с цветной капустой Время : 1 час

: 1 час Порций: 10 банок по 0,5 литра Ингредиенты:

– 1,8 килограмма свежих огурцов;

– 900 граммов мелкого лука;

– 2 стакана соцветий цветной капусты;

– 2 стакана сладкого красного перца;

– 2 стакана нарезанного сельдерея;

– 2 стакана моркови;

– 5 стаканов уксуса;

– четверть стакана горчицы;

– полстакана соли;

– 3,5 стакана сахара. Приготовление: Огурцы нарежьте толстыми кружочками, морковь и сладкий перец – фигурными брусочками, лук разделите на четвертинки, а цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Все овощи смешайте в большой миске, посыпьте кубиками льда и выдержите в холоде 3 – 4 часа, чтобы сохранить хрустящую текстуру. В широкой кастрюле доведите до кипения уксус с готовой горчицей, солью, сахаром, куркумой и пряностями. Овощи отцедите от талой воды, переложите в кипящий маринад и медленно прогрейте под крышкой до появления первых пузырьков. Быстро разложите горячую смесь по стерильным банкам, залейте маринадом до горлышка и пастеризуйте на водяной бане всего 5 минут после закипания, после чего сразу герметично закупорьте. Сладкое лечо с болгарским перцем Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 2 килограмма сладкого перца;

– 1 килограмм зеленого перца;

– 1 килограмм мясистых помидоров;

– 600 граммов моркови;

– 400 граммов репчатого лука;

– 1,5 стакана растительного масла;

– 1 столовая ложка уксуса;

– соль, сахар, лавровый лист и перец по вкусу. Приготовление: Помидоры измельчите погружным блендером или мясорубкой до состояния жидкого пюре. Лук нарежьте полукольцами, очищенную морковь – тонкой соломкой, а перцы обоих цветов – широкими продольными полосками. В толстостенном котле смешайте все овощи с томатным пюре, влейте растительное масло, добавьте соль, сахар, горошины перца и лавровый лист. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите примерно один час под крышкой, аккуратно помешивая. В конце влейте столовую ложку уксуса, прогрейте блюдо еще несколько минут и полностью остудите. Остывшее лечо расфасуйте в удобные пластиковые лотки и отправьте на длительное хранение в морозилку. Маринованные шампиньоны в пряном масле Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 9 банок по 250 миллилитров Ингредиенты:

– 3,2 килограмма мелких шампиньонов;

– 480 миллилитров растительного масла;

– 600 миллилитров уксуса;

– 120 миллилитров лимонного сока;

– 1 столовая ложка соли;

– по 1 столовой ложке сушеного орегано и базилика;

– полстакана измельченного лука;

– четверть стакана красного перца, нарезанного кубиками;

– чеснок и черный перец горошком в каждую банку. Приготовление: Шампиньоны промойте, укоротите ножки до полусантиметра, сложите в кастрюлю, влейте лимонный сок, залейте водой и отварите ровно пять минут после закипания, после чего жидкость полностью слейте. В отдельной кастрюле смешайте растительное масло, 5-процентный уксус, соль, сухие травы, мелкие кубики лука и сладкого перца, после чего доведите маринад до кипения. На дно каждой маленькой стерильной баночки положите ломтик чеснока и два горошины перца, наполните горячими грибами и залейте кипящей масляной заправкой. Стерилизуйте банки в кипящей воде 20 минут, герметично закрутите и уберете в темное место. Нежная кабачковая икра без стерилизации Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– по 500 граммов сладкого перца и моркови;

– 3 луковицы;

– 2 столовые ложки концентрированной томатной пасты;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 стакан растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 1 чайная ложка перца. Приготовление: Кабачки, перец и морковь очистите и измельчите в кухонном комбайне или мясорубке с мелкой сеткой. В глубокой сковороде разогрейте часть масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченные овощи, влейте оставшееся масло, доведите до кипения и тушите на медленном огне около часа, давая лишней влаге испариться. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, молотый перец и раздавленный чеснок, тушите еще 20 минут, а в конце влейте уксус и измельчите массу погружным блендером до шелковистой гладкости. После полного остывания разложите пастообразную икру в пакеты для заморозки или небольшие пластиковые контейнеры. Вяленые пикантные помидоры Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм "мясистых" томатов;

– крупная морская соль по вкусу;

– оливковое масло "Экстра";

– сушеный базилик, орегано и молотый перец по вкусу. Приготовление: Помидоры вымойте, разрежьте пополам вдоль и чайной ложкой удалите семенные камеры вместе с соком. Выложите половинки срезом вверх на противень с пергаментом и слегка посолите. Сушите противень в духовке с конвекцией или в сушилке при температуре 100 – 110 градусов, а когда плоды заметно подсохнут – снизьте температуру до 80 градусов. Они должны стать пластичными, эластичными, но не выделять капли сока при нажатии. Готовые вяленые помидоры можно просто заморозить в пакетах-зип или сложить в чистую банку, пересыпая сухими травами, залить качественным оливковым маслом и убрать на полку холодильника. Ароматный яблочный компот с пряностями Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 банки по 0,5 литра Ингредиенты:

– 1 килограмм твердых яблок;

– 1 литр воды;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 бутона гвоздики. Приготовление: Яблоки тщательно вымойте, удалите семенные гнезда и нарежьте аккуратными одинаковыми дольками средней толщины. В широкой посуде доведите до кипения воду с сахаром, ванилью и гвоздикой, опустите туда яблочные дольки и проварите ровно пять минут на умеренном огне. Половником разложите горячие фрукты по прогретым чистым банкам, залейте кипящим пряным сиропом до самого края и накройте жестяными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой и пастеризуйте на водяной бане 20 минут после закипания. Закатайте под ключ, переверните на крышки и оставьте остывать в комнате. Насыщенный компот из темного винограда Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 банки по 0,5 литра Ингредиенты:

– 800 граммов спелого темного винограда;

– 2 литра воды;

– 200 граммов сахара. Приготовление: Грозди винограда тщательно промойте под проточной водой, осторожно сорвите ягоды с веточек, отбраковывая поврежденные или треснувшие плоды. Из воды и сахара сварите прозрачный сироп, доведя его до активного кипения. Сухие стерильные банки на треть или половину наполните виноградинами, не утрамбовывая, чтобы не нарушить целостность ягодной оболочки. Залейте ягоды кипятком из сиропа, оставляя около двух сантиметров до края крышки. Стерилизуйте банки в кипящей водяной бане в течение 15 минут, герметично закройте и оставьте остывать вверх дном. Зимой такой напиток заменит соки, а упругие консервированные ягоды прекрасно подойдут к фруктовым салатам и десертам.