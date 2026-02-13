Что можно есть в Мясопустную субботу: бережем традиции с вкусными блюдами

Мясопустная суббота – это день, когда верующие начинают подготовку к Великому посту. Этот день посвящают молитвам, но и от вкусных блюд не отказываются.

Поскольку это еще не пост, строгих запретов на большинство продуктов нет, но существуют определенные традиции относительно того, что должно быть на столе. Как составить меню, чтобы не нарушить традиции – рассказывает VSN.

Что можно есть в Мясопустную субботу?

Кутья – главное ритуальное блюдо ритуальной субботы. Да, ее готовят не только на Рождество! В этот день принято съесть хотя бы 3 ложки кутьи в знак памяти об умерших родных. Сделать ее можно из цельных зерен пшеницы или риса с добавлением меда, мака, орехов и изюма.

Также на столе будут уместными блины. Мясопустная суббота предшествует Сырной неделе (Масленице), поэтому блины уже становятся главным блюдом. Для начинки можно использовать творог, сметану, рыбу, икру и грибы.

Хорошим решением будет подать к столу традиционные украинские блюда. Это тот случай, когда можно готовить что угодно на свой вкус.

Что касается напитков, то вполне достаточно будет сделать узвар или густой кисель.

Можно ли есть мясо?

Название "Мясопустная" означает, что это последняя неделя, когда церковь разрешает есть мясо перед Великим постом. Поэтому в эту субботу можно есть все: буженину, курицу, котлеты – любые блюда на ваш вкус, рассказывает Zn.ua.

Но стоит помнить, что Мясопустная суббота – это прежде всего поминальный день. Именно поэтому Церковь призывает, чтобы трапеза не превращалась в шумное гуляние с чрезмерным количеством алкоголя.

