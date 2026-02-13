Оскільки це ще не піст, суворих заборон на більшість продуктів немає, але існують певні традиції щодо того, що має бути на столі. Як скласти меню, щоб не порушити традиції – розповідає VSN.

Що можна їсти у Мʼясопусну суботу?

Кутя – головна ритуальна страва ритуальної суботи. Так, її готують не лише на Різдво! У цей день заведено з’їсти хоча б 3 ложки куті на знак пам'яті про померлих рідних. Зробити її можна з цільних зерен пшениці або рису з додаванням меду, маку, горіхів та родзинок.

Кутя – не лише різдвяна страва / Фото "Кращі традиції"

Також на столі будуть доречними млинці. М'ясопусна субота передує Сирному тижню (Масляній), тому млинці вже стають головною стравою. Для начинки можна використовувати сир, сметану, рибу, ікру та гриби.

Гарним рішенням буде подати до столу традиційні українські страви. Це той випадок, коли можна готувати будь-що на свій смак.

Що стосується напоїв, то цілком достатньо буде зробити узвар або густий кисіль.

Чи можна їсти мʼясо?

Назва "М’ясопусна" означає, що це останній тиждень, коли церква дозволяє їсти м’ясо перед Великим постом. Тому цієї суботи можна їсти все: буженину, курку, котлети – будь-які страви на ваш смак, розповідає Zn.ua.

Але варто памʼятати, що Мʼясопусна субота – це насамперед поминальний день. Саме тому Церква закликає, щоб трапеза не перетворювалася на гучне гуляння з надмірною кількістю алкоголю.

Які страви варто спробувати?