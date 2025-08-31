Аджика – это непревзойденное дополнение к любому блюду. А если немного поэкспериментировать, то эффект будет еще лучше!

Аджика – это изобретение абхазских хозяек, которое очень быстро распространилось на соседние регионы. Она идеально дополняет мясные блюда и картофель, а также будет уместной даже на праздничном застолье. 24 Канал предлагает заготовить запасы аджики с яблоками по рецепту портала World recipes. Читайте также Они известны на всю Европу: закручиваем огурцы по-фински – наслаждение в вашей кладовой Как заготовить аджику с яблоками? Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов помидоров;

– 150 граммов яблок;

– 150 граммов болгарского перца;

– 30 граммов чеснока;

– 2 острых перца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 чайной ложечки соли;

– 4 столовые ложки подсолнечного масла. Приготовление: Сначала хорошо моем все овощи и яблоки. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины. У перца вырезаем семена и белые прожилки. Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожуру. Чеснок также очищаем. Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером до однородной массы. В кастрюлю с толстым дном наливаем подсолнечное масло, перекладываем туда овощную смесь, добавляем соль и сахар. Перемешиваем деревянной ложкой и ставим на плиту. Варим около 30 минут, не забывая помешивать. Тем временем стерилизуем банки и крышки. Заготавливать аджику удобнее всего в небольших емкостях. Готовую горячую массу раскладываем по банкам, плотно закручиваем и переворачиваем вверх дном. Банки накрываем одеялом или пледом до полного остывания. Приятного аппетита! Какой соус еще стоит заготовить на зиму? Сейчас среди хозяек очень популярен соус релиш.

Это как аджика, но из огурцов.

На его приготовление не нужно много сил и особых ингредиентов.