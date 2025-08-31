Укр Рус
31 августа, 17:22
Еще вкуснее классической: готовим аджику с яблоками – море удовольствия в одной банке

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Аджика с яблоками является новым вариантом классической аджики, что придает ей особый вкус.
  • Она может служить прекрасным дополнением к различным блюдам.

Аджика – это непревзойденное дополнение к любому блюду. А если немного поэкспериментировать, то эффект будет еще лучше!

Аджика – это изобретение абхазских хозяек, которое очень быстро распространилось на соседние регионы. Она идеально дополняет мясные блюда и картофель, а также будет уместной даже на праздничном застолье. 24 Канал предлагает заготовить запасы аджики с яблоками по рецепту портала World recipes.

Как заготовить аджику с яблоками?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов помидоров;
– 150 граммов яблок;
– 150 граммов болгарского перца;
– 30 граммов чеснока;
– 2 острых перца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 чайной ложечки соли;
– 4 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Сначала хорошо моем все овощи и яблоки. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины. У перца вырезаем семена и белые прожилки. Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожуру. Чеснок также очищаем.
  2. Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером до однородной массы.
  3. В кастрюлю с толстым дном наливаем подсолнечное масло, перекладываем туда овощную смесь, добавляем соль и сахар. Перемешиваем деревянной ложкой и ставим на плиту.
  4. Варим около 30 минут, не забывая помешивать.
  5. Тем временем стерилизуем банки и крышки. Заготавливать аджику удобнее всего в небольших емкостях. Готовую горячую массу раскладываем по банкам, плотно закручиваем и переворачиваем вверх дном.
  6. Банки накрываем одеялом или пледом до полного остывания.

Приятного аппетита!

