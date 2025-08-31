Аджика – это изобретение абхазских хозяек, которое очень быстро распространилось на соседние регионы. Она идеально дополняет мясные блюда и картофель, а также будет уместной даже на праздничном застолье. 24 Канал предлагает заготовить запасы аджики с яблоками по рецепту портала World recipes.

Как заготовить аджику с яблоками?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов помидоров;

– 150 граммов яблок;

– 150 граммов болгарского перца;

– 30 граммов чеснока;

– 2 острых перца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 чайной ложечки соли;

– 4 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление:

Сначала хорошо моем все овощи и яблоки. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины. У перца вырезаем семена и белые прожилки. Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожуру. Чеснок также очищаем. Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером до однородной массы. В кастрюлю с толстым дном наливаем подсолнечное масло, перекладываем туда овощную смесь, добавляем соль и сахар. Перемешиваем деревянной ложкой и ставим на плиту. Варим около 30 минут, не забывая помешивать. Тем временем стерилизуем банки и крышки. Заготавливать аджику удобнее всего в небольших емкостях. Готовую горячую массу раскладываем по банкам, плотно закручиваем и переворачиваем вверх дном. Банки накрываем одеялом или пледом до полного остывания.

Приятного аппетита!

