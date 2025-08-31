Аджика – это изобретение абхазских хозяек, которое очень быстро распространилось на соседние регионы. Она идеально дополняет мясные блюда и картофель, а также будет уместной даже на праздничном застолье. 24 Канал предлагает заготовить запасы аджики с яблоками по рецепту портала World recipes.
Как заготовить аджику с яблоками?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов помидоров;
– 150 граммов яблок;
– 150 граммов болгарского перца;
– 30 граммов чеснока;
– 2 острых перца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 чайной ложечки соли;
– 4 столовые ложки подсолнечного масла.
Приготовление:
- Сначала хорошо моем все овощи и яблоки. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины. У перца вырезаем семена и белые прожилки. Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожуру. Чеснок также очищаем.
- Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером до однородной массы.
- В кастрюлю с толстым дном наливаем подсолнечное масло, перекладываем туда овощную смесь, добавляем соль и сахар. Перемешиваем деревянной ложкой и ставим на плиту.
- Варим около 30 минут, не забывая помешивать.
- Тем временем стерилизуем банки и крышки. Заготавливать аджику удобнее всего в небольших емкостях. Готовую горячую массу раскладываем по банкам, плотно закручиваем и переворачиваем вверх дном.
- Банки накрываем одеялом или пледом до полного остывания.
Приятного аппетита!
Какой соус еще стоит заготовить на зиму?
- Сейчас среди хозяек очень популярен соус релиш.
- Это как аджика, но из огурцов.
- На его приготовление не нужно много сил и особых ингредиентов.