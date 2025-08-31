Аджика – це винахід абхазьких господинь, який дуже швидко поширився на сусідні регіони. Вона ідеально доповнює мʼясні страви та картоплю, а також буде доречною навіть на святковому застіллі. 24 Канал пропонує заготувати запаси аджики з яблуками за рецептом порталу World recipes.

Як заготувати аджику з яблуками?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів помідорів;

– 150 грамів яблук;

– 150 грамів болгарського перцю;

– 30 грамів часнику;

– 2 гострих перці;

– 1 столова ложка цукру;

– 1,5 чайної ложечки солі;

– 4 столові ложки соняшникової олії.

Приготування:

Спершу добре миємо всі овочі та яблука. Яблука очищаємо від шкірки й серцевини. У перцю вирізаємо насіння та білі прожилки. Помідори обдаємо окропом, знімаємо шкірку. Часник також очищаємо. Усі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо блендером до однорідної маси. У каструлю з товстим дном наливаємо соняшникову олію, перекладаємо туди овочеву суміш, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо дерев’яною ложкою й ставимо на плиту. Варимо близько 30 хвилин, не забуваючи помішувати. Тим часом стерилізуємо банки та кришки. Заготовляти аджику найзручніше у невеликих ємностях. Готову гарячу масу розкладаємо по банках, щільно закручуємо й перевертаємо догори дном. Банки накриваємо ковдрою або пледом до повного охолодження.

Смачного!

Який соус ще варто заготувати на зиму?