Аджика – це винахід абхазьких господинь, який дуже швидко поширився на сусідні регіони. Вона ідеально доповнює мʼясні страви та картоплю, а також буде доречною навіть на святковому застіллі. 24 Канал пропонує заготувати запаси аджики з яблуками за рецептом порталу World recipes.
Як заготувати аджику з яблуками?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів помідорів;
– 150 грамів яблук;
– 150 грамів болгарського перцю;
– 30 грамів часнику;
– 2 гострих перці;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 чайної ложечки солі;
– 4 столові ложки соняшникової олії.
Приготування:
- Спершу добре миємо всі овочі та яблука. Яблука очищаємо від шкірки й серцевини. У перцю вирізаємо насіння та білі прожилки. Помідори обдаємо окропом, знімаємо шкірку. Часник також очищаємо.
- Усі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо блендером до однорідної маси.
- У каструлю з товстим дном наливаємо соняшникову олію, перекладаємо туди овочеву суміш, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо дерев’яною ложкою й ставимо на плиту.
- Варимо близько 30 хвилин, не забуваючи помішувати.
- Тим часом стерилізуємо банки та кришки. Заготовляти аджику найзручніше у невеликих ємностях. Готову гарячу масу розкладаємо по банках, щільно закручуємо й перевертаємо догори дном.
- Банки накриваємо ковдрою або пледом до повного охолодження.
Смачного!
Який соус ще варто заготувати на зиму?
- Зараз серед господинь дуже популярний соус реліш.
- Це як аджика, але з огірків.
- На його приготування не потрібно багато сил та особливих інгредієнтів.