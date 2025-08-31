Эта вкусная консервация покорит вас в тот самый момент, когда вы откроете банку. Горчица и специи создают идеальную гармонию, которая со временем набирает глубины, а хрустящие огурчики станут апогеем трапезы. 24 Канал предлагает убедиться в этом по рецепту с ютуб-канала "Волшебный Мир Кухни".
Как заготовить огурцы по-фински?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 килограмма огурцов;
– 3 литра воды;
– 6 столовых ложек соли;
– 400 граммов сахара;
– 360 миллилитров уксуса 9%;
– 2 чайные ложки семян горчицы;
– 3 – 4 штуки лаврового листа.
Приготовление:
- Огурцы моем и замачиваем в холодной воде на 2 – 3 часа. Затем обрезаем кончики и разрезаем каждый на 3 – 4 части. Для этого способа маринования можно брать как мелкие, так и средние плоды.
- В большую кастрюлю объемом 4 – 5 литров наливаем воду, добавляем соль, сахар, лавровый лист и зерна горчицы. Перемешиваем и доводим до кипения. Вливаем уксус и еще раз доводим маринад до закипания.
- Кладем огурцы в кипящую жидкость и выдерживаем 4 – 5 минут, пока они приобретут оливковый оттенок. Затем осторожно вынимаем шумовкой.
- Параллельно готовим банки и крышки: моем их с содой или моющим средством. Крышки кипятим в воде 5 – 10 минут.
- Выкладываем огурцы в чистые стерильные банки, заливаем горячим маринадом и плотно закрываем. Переворачиваем вверх дном, при желании укрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.
- Храним готовую консервацию в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
