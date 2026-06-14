Обязательное блюдо на Ивана Купала: ажурные блины, которые еще готовили наши предки

Скоро будет Ивана Купала, так что можно начинать готовиться к празднику. Блины — это не просто вкусный завтрак, а традиционное обрядовое блюдо!

Ажурные блины вам точно понравятся, ведь они будут буквально пропитанные любимым вареньем или другим наполнителем. Как приготовить их без особых усилий — рассказывает портал Shuba.

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Как приготовить ажурные блины на молоке?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 300 миллилитров молока;

– 300 миллилитров воды;

– 130 граммов муки;

– щепотка соли;

– 40 миллилитров растительного масла.

Традиция, которую приятно продолжать / Фото Pixabay

Приготовление: