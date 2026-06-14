14 июня, 19:12
Обязательное блюдо на Ивана Купала: ажурные блины, которые еще готовили наши предки
Скоро будет Ивана Купала, так что можно начинать готовиться к празднику. Блины — это не просто вкусный завтрак, а традиционное обрядовое блюдо!
Ажурные блины вам точно понравятся, ведь они будут буквально пропитанные любимым вареньем или другим наполнителем. Как приготовить их без особых усилий — рассказывает портал Shuba.
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Как приготовить ажурные блины на молоке?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 300 миллилитров молока;
– 300 миллилитров воды;
– 130 граммов муки;
– щепотка соли;
– 40 миллилитров растительного масла.
Традиция, которую приятно продолжать / Фото Pixabay
Приготовление:
- Для приготовления идеального теста сначала тщательно промойте куриные яйца, разбейте их в глубокую миску и добавьте щепотку соли.
- С помощью миксера или обычного венчика взбейте массу до образования пышной пены, после чего, продолжая процесс взбивания, постепенно подсыпайте муку.
- Далее влейте молоко комнатной температуры, добавьте немного растительного масла и, не останавливая работу венчика, аккуратно введите крутой кипяток, чтобы заварить смесь.
- Готовое жидкое тесто выливайте тонким равномерным слоем на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду, тщательно распределяя его по всему дну, и обжаривайте каждый блин с обеих сторон до появления аппетитного румяного цвета.