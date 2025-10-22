Закуска, которая остается звездой десятилетиями: жарим баклажаны как грибы
- Баклажаны могут заменить грибы в блюдах, и даже опытные хозяйки могут не заметить разницы.
- Жареные баклажаны идеально дополнят любую трапезу, главное – замочить их, чтобы избавиться от горечи.
Баклажан –универсальный овощ, которым можно обогатить любую трапезу. А еще он даже может заменить грибы – и даже опытные хозяйки могут не почувствовать разницы!
Жареные баклажаны – прекрасная возможность добавить оригинальности даже будничным трапезам. А если правильно подобрать рецепт, то они будут смаковать как грибы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смак".
Обратите внимание!
Баклажаны всегда лучше вымачивать в подсоленной воде для удаления горечи. Она отсутствует в некоторых сортах или старых плодах, но лучше перестраховаться.
Как пожарить баклажаны как грибы?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 яйца;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны моем, нарезаем кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 15 – 20 минут. Сливаем воду и обсушиваем овощ.
- Взбиваем яйца, смешиваем с баклажанами, накрываем пленкой и оставляем на час в холодильнике.
- Лук нарезаем кубиками, чеснок продавливаем через пресс, вместе обжариваем на сковороде.
- Добавляем баклажаны, уменьшаем огонь и готовим примерно 20 минут. В конце солим и перчим.
- Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью.
А еще пригодиться может стать рецепт с ютуб-канала "Готовим по-домашнему".
Как пожарить баклажаны как грибы: видео
