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12 октября, 20:26
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Хит зимней консервации: как заготовить идеальные баклажаны в остром соусе

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сочные ломтики баклажанов, густой перцово-чесночный соус и легкая кислинка яблочного уксуса – именно такая формула делает эту закуску насыщенной и удобной для зимних запасов.

Рецепт прост, но именно в деталях кроется секрет удачной консервации. Баклажаны сначала солят, а затем обжаривают – так они лучше держат форму и не размягчаются в банке. В этом варианте закуска получается острой, ароматной и хорошо хранится зимой.

В этом варианте к баклажанам добавляют густой перцово-чесночный соус, который придает блюду яркую остроту и легкую кислинку. Именно она делает закуску удобной для зимних запасов.

Как заготовить острые баклажаны на зиму?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 3 банки по 0,7 литра

Ингредиенты: 
– 2,2 килограмма баклажанов; 
– 5 сладких красных перцев; 
– 2–3 острых перца; 
– 130 граммов чеснока; 
– 80 граммов сахара; 
– 200 миллилитров яблочного уксуса; 
– 12 граммов соли в соус; 
– 1 столовая ложка соли к баклажанам; 
– 40 миллилитров растительного масла в соус; 
– 1 чайная ложка хмели-сунели.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны продольными "язычками" или кружочками, посыпьте столовой ложкой соли и оставьте на 20 минут. Затем промойте и просушите.
  2. Перец очистите от семян, и вместе с чесноком пропустите через мясорубку прямо в кастрюлю.
  3. Добавьте соль, сахар, хмели-сунели, влейте растительное масло и яблочный уксус. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты.
  4. Баклажаны быстро обжарьте с обеих сторон на сильном огне до легкой румяности.
  5. Каждый горячий кусочек окуните в кипящий соус и плотно уложите в стерилизованные банки.
  6. Сверху залейте банки оставшейся заправкой, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой.
  7. Стерилизуйте на умеренном огне 30 минут после закипания.
  8. Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания и храните в темном прохладном месте.