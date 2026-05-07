То, что нужно для лета: молочный десерт за 3 минуты: молочный десерт за 3 минуты

В жару не всегда хочется включать духовку или долго стоять у плиты. В таких случаях лучший десерт тот, который делается только из двух продуктов.

Бананы прекрасно сочетаются с маскарпоне: они дают естественную сладость, а сыр делает текстуру густой и кремовой. Получается простой молочный десерт без сложного крема или долгого охлаждения.

Как приготовить быстрый десерт с бананом?

Такой десерт очень легко готовить, а он такой вкусный, пишет Beszamel.

: 3 минуты Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 100 граммов сыра маскарпоне;

– тертый шоколад для декора;

– кокосовая стружка для декора.

Приготовление:

Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Переложите их в чашу блендера, добавьте маскарпоне и тщательно перебейте до гладкого однородного крема. Готовый десерт разложите в креманки или небольшие миски, украсьте тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Подавайте сразу или предварительно охладите в холодильнике.

Возможно ли дома сделать маскарпоне?

Если хочется приготовить вкусный десерт, а маскарпоне нет, его можно сделать самостоятельно, отмечает Кцскцѕкцѕ.

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 миллилитров жирной сметаны;

– 2 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

В глубокую миску переложите жирную сметану. Важно, чтобы она не была кислой, иначе вкус готового сыра изменится. Добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте до однородности. Дуршлаг застелите несколькими слоями марли и поставьте его на миску или кастрюлю, куда будет стекать сыворотка. Перелейте сметанную массу в марлю, края заверните сверху и поставьте конструкцию в холодильник на ночь. За это время лишняя жидкость стечет, а в марле останется густой нежный творог, похожий на маскарпоне. Готовый творог можно использовать для десертов, кремов или просто намазывать на хлеб. Для домашнего варианта творога вроде "Филадельфии" смешайте в одинаковых пропорциях сметану и греческий йогурт. Дуршлаг также застелите марлей, выложите массу, заверните края и сверху поставьте небольшой пресс. Оставьте все в холодильнике на ночь. К утру творог станет густым, кремовым и будет хорошо держать форму.

Как хранить бананы, чтобы они не почернели?

Бананы лучше всего покупать немного зелеными – так они дольше будут сохранять нормальную текстуру и не превратятся в мягкие слишком быстро. Во время созревания банан становится сладким, ароматным и мягким, а кожура постепенно темнеет. Коричневые пятна не означают, что фрукт испортился, – обычно это просто признак спелости, информирует Simply recipes.

Бананы не стоит держать в вазе рядом с яблоками, грушами, авокадо или персиками. Эти фрукты выделяют этилен, из-за которого бананы созревают быстрее. Если нужно, чтобы они полежали дольше, лучше хранить их отдельно.

Холодильник лучше использовать только тогда, когда бананы уже созрели и имеют коричневые пятнышки. Когда фрукт уже полностью достиг, его можно положить в холодильник – мякоть почти не потемнеет,

– утверждает Гарольд Макги, автор книги "О еде и кулинарии: наука и знание кухни".

Для бананов важно прохладное и темное место. В теплой кухне бананы быстро созревают, а прямое солнце еще больше ускоряет этот процесс. Не стоит класть бананы в пакет или закрытый контейнер – так они быстрее потемнеют и станут мягкими. Лучше оставлять их на открытом воздухе, желательно подвешенными, чтобы плоды не давили друг на друга и не получали вмятин.

