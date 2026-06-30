Даже в жару этот банош исчезает до последней крошки: оригинальный рецепт шедеврального блюда

Банош – это блюдо, которое покоряет всех. Даже когда на улице жара и аппетита нет, эта каша с творогом и шкварками долго на столе не задержится.

Для приготовления настоящего баноша нужна именно домашняя сливная сметана, так как она имеет высокую жирность и практически не имеет кислинки. А что делать дальше – рассказывает Мирослава Пекарюк. Не пропустите "Несколько капель — и сыр долго останется свежим": какой секретный продукт творит чудеса Как приготовить банош с сыром и шкварками? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров домашней сметаны;

– 70 граммов кукурузной крупы (среднего помола);

– соль;

– брынза;

– шкварки. Настоящий банош без труда: смотрите видео Приготовление: Наливаем сметану в котелок, добавляем щепотку соли и ждем, пока она закипит. Небольшими порциями добавляем кукурузную крупу, непрерывно помешивая венчиком или ложкой, чтобы не образовались комки. Варим блюдо на минимальном огне примерно 15 – 20 минут. Регулярно помешиваем, пока каша не загустеет, а на её поверхности не появятся капельки масла. Тем временем на сковороде вытапливаем сало или подчеревину до золотистых, хрустящих шкварок. Выкладываем горячее блюдо на тарелки, обильно посыпаем настоящей овечьей брынзой и добавляем поджаренные шкварки.