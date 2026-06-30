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30 июня, 10:25
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Даже в жару этот банош исчезает до последней крошки: оригинальный рецепт шедеврального блюда

Лилия Имбировская-Сиваковская

Банош – это блюдо, которое покоряет всех. Даже когда на улице жара и аппетита нет, эта каша с творогом и шкварками долго на столе не задержится.

Для приготовления настоящего баноша нужна именно домашняя сливная сметана, так как она имеет высокую жирность и практически не имеет кислинки. А что делать дальше – рассказывает Мирослава Пекарюк.

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Как приготовить банош с сыром и шкварками?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 миллилитров домашней сметаны;
– 70 граммов кукурузной крупы (среднего помола);
– соль;
– брынза;
– шкварки.

Настоящий банош без труда: смотрите видео

Приготовление:

  1. Наливаем сметану в котелок, добавляем щепотку соли и ждем, пока она закипит.
  2. Небольшими порциями добавляем кукурузную крупу, непрерывно помешивая венчиком или ложкой, чтобы не образовались комки.
  3. Варим блюдо на минимальном огне примерно 15 – 20 минут.
  4. Регулярно помешиваем, пока каша не загустеет, а на её поверхности не появятся капельки масла.
  5. Тем временем на сковороде вытапливаем сало или подчеревину до золотистых, хрустящих шкварок.
  6. Выкладываем горячее блюдо на тарелки, обильно посыпаем настоящей овечьей брынзой и добавляем поджаренные шкварки.

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