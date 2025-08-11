Баскский чизкейк подается в кофейнях по всему миру – аппетитный, насыщенный, сливочный и поджаренный. Этот десерт имеет вкус, не похожий на любой другой.

Чизкейк "Сан Себастьян" – лучший выбор для любителей десертов с насыщенным творожным вкусом. Как приготовить чизкейк "Сан Себастьян"? Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 10 Ингредиенты:

– 900 граммов сливочного сыра;

– 320 граммов сахара;

– 6 яиц;

– 420 миллилитров сливок 35%;

– 4 грамма сахара ванильного;

– 50 граммов муки пшеничной. Приготовление: Добавьте размягченный сливочный сыр в электрический миксер, оснащенный венчиком. Взбивайте сливочный сыр на средней скорости в течение 4 минут или до однородности.

Всыпьте сахар и взбивайте до полного смешивания. Добавьте по одному яйцу, каждый раз взбивая. Уменьшите скорость до минимальной и добавьте жирные сливки и ваниль.

Просейте и всыпьте муку, перемешайте.

Вылейте смесь для чизкейка в 25-сантиметровую круглую форму, застеленную пергаментной бумагой.

Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте от 50 до 60 минут или до момента, пока корочка значительно не потемнеет до цвета, будто подгорела.

Чизкейк должен слегка шататься, когда будете вынимать его из духовки. Перед подачей дайте остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник по крайней мере на 4 часа.