О бутербродах вы забудете надолго: как приготовить легендарный баттер чикен

Индийская кухня – это не те рецепты, к которым мы привыкли обращаться каждый день. Но эту безумно вкусную курочку вы просто обязаны попробовать!

Это блюдо стало культовым благодаря невероятному сочетанию пикантной и сочной курочки с соусом. Попробовать упрощённую версию легендарного рецепта предлагает picture_book_. Не пропустите "Лучшие малосольные огурцы сезона: готовим в минералке" Как приготовить баттер-чикен? Ингредиенты:

для курицы:

– 3 куриных филе;

– зубчики чеснока;

– кусочек имбиря;

– сок четверти лимона;

– 3 столовые ложки йогурта;

– по 1 чайной ложке кориандра, гарам масалы, карри, куркумы, копченой паприки и тмина;

– соль;

остальное:

– лук;

– 2–3 зубчика чеснока;

– кусочек имбиря;

– тот же набор специй в том же количестве;

– несколько ложек томатной пасты;

– банка консервированных томатов;

– 150 граммов сливок;

– 50 граммов масла;

– соль;

– сахар;

– лимонный сок. Получится невероятно вкусно: смотрите видео Приготовление: Нарежьте курицу, добавьте все специи для маринада, тщательно перемешайте руками и оставьте в холодильнике как минимум на несколько часов, а лучше – на ночь. Затем быстро обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки, но не доводите до полной готовности, чтобы кусочки не пересушились. Лучше выкладывать курицу на сковороду небольшими порциями, чтобы она именно жарилась, а не тушилась в собственном соку. Готовую птицу временно переложите на тарелку. В эту же сковороду налейте немного масла, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь и обжаривайте несколько минут. Всыпьте специи, прогрейте их одну минуту для аромата, после чего добавьте томатную пасту и пассируйте её две минуты до лёгкого потемнения. Сюда же выложите банку консервированных томатов, добавьте соль и сахар и дайте соусу немного потушиться. В конце влейте сливки, добавьте кусочек сливочного масла, хорошо перемешайте и верните в сковороду обжаренную курицу. Тушите все вместе еще около 10 минут на небольшом огне, чтобы соус загустел, а мясо стало нежным и полностью приготовилось. Обязательно попробуйте блюдо на вкус, чтобы сбалансировать соль, сахар и кислинку. Перед самой подачей полейте горячую курицу оставшимися сливками и обильно посыпьте свежей измельчённой кинзой.