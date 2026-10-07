Белые грибы с колбасками на нежном пюре: сытное блюдо с лесным ароматом и огненной подачей
Белые грибы, колбаски, пюре и немного виски – и простой ужин легко приобретет ресторанный характер. Это то блюдо, которое обязательно стоит попробовать каждому.
Это блюдо имеет все шансы стать главной кулинарной находкой этой осени. Простые ингредиенты, немного волшебства – и на вашем столе аппетитный ужин для всей семьи, которому могут позавидовать даже рестораны, рассказывает инстаграм-аккаунт kubfood.
Как приготовить колбаски с грибами на картофельном пюре?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– свежие белые грибы;
– зальцбургские колбаски;
– лук;
– чеснок;
– свежий тимьян;
– немного виски;
– картофель;
– молоко;
– сливочное масло;
– соль по вкусу.
Вкусные колбаски с грибами и картофелем: смотрите видео
Приготовление:
- Нарежьте белые грибы большими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до румяности.
- Добавьте нарезанные колбаски, лук полукольцами, измельченный чеснок и веточки тимьяна. Хорошо обжарьте.
- Снимите сковороду с огня, влейте немного виски из отдельной емкости и осторожно подожгите длинной зажигалкой. Дайте пламени погаснуть.
- Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду. Добавьте теплое молоко и сливочное масло, разотрите в нежное пюре.
- Выложите пюре на тарелку, сверху – грибы с колбасками. Подавайте горячим.
Зачем здесь фламбирование?
Короткая процедура поджигания виски – это не только эффектная подача. Так алкоголь частично испаряется, а блюдо приобретает легкий карамельно-дымный акцент.