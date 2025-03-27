27 марта, 23:50
С ним не сравнится ни один магазинный напиток: готовим березовый сок с апельсином
Березовый сок это не только вкусно, но и полезно. А апельсиновые нотки подарят совершенный результат.
Уже совсем скоро начнется сбор березового сока, а значит, нужно заготовить достаточно любимого напитка. Хорошим решением будет хранение в банках, ведь это позволит наслаждаться им круглый год, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".
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Рецепт березового сока с апельсином
- Время: 15 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 3 литра березового сока;
– 2 – 3 ломтика апельсина;
– 100 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Вылейте березовый сок в большую кастрюлю, поставьте на плиту и нагрейте до 80 градусов, не доводите до кипения.
- Заранее простерилизуйте банки и крышки. В каждую банку положите 2 – 3 ломтика апельсина, добавьте сахар и лимонную кислоту.
- Залейте горячим березовым соком.
- Плотно закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
- Затем перенесите в темное прохладное место для длительного хранения.
Приятного аппетита!
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