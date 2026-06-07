7 июня, 11:05
После этого завтрака трудно заставить себя готовить что-то другое: нежные блины с кусочками банана
Завтрак должен быть не просто питательным, но и дарить хорошие эмоции на весь день. С этим рецептом вы получите именно такой эффект!
Если есть дома банан – аппетитный и невероятно красивый завтрак гарантирован. Нежное тесто, вкусный фрукт и любимая поливка предоставят вам заряд на отличное начало дня, рассказывает yanni.cooking.
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Как приготовить блины с бананом?
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 25 граммов сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 180 миллилитров молока;
– 160 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 8 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 2 – 3 банана.
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Приготовление:
- Яйца хорошо взбейте вместе с сахаром.
- Влейте в смесь молоко и масло.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли, после чего замесите однородное тесто без комочков.
- Очищенные бананы нарежьте кружочками толщиной примерно в один сантиметр и переложите их в миску с тестом.
- Осторожно перемешайте массу ложкой, чтобы каждый банановый ломтик полностью погрузился в тесто.
- С помощью ложки выкладывайте по несколько покрытых тестом кружочков на хорошо разогретую сковороду.
- Обжаривайте на умеренном огне с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.