После этого завтрака трудно заставить себя готовить что-то другое: нежные блины с кусочками банана

Завтрак должен быть не просто питательным, но и дарить хорошие эмоции на весь день. С этим рецептом вы получите именно такой эффект!

Если есть дома банан – аппетитный и невероятно красивый завтрак гарантирован. Нежное тесто, вкусный фрукт и любимая поливка предоставят вам заряд на отличное начало дня, рассказывает yanni.cooking.

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Как приготовить блины с бананом?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 25 граммов сахара;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 180 миллилитров молока;

– 160 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя;

– 8 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 2 – 3 банана.

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Приготовление: