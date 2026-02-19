Сытные блины с курицей и грибами: еще один полезный рецепт на Масленицу

Масленица – это прекрасная возможность полакомиться любимыми блинами. И сладкие варианты – это далеко не единственная опция.

Курица и грибы – это сочетание, которое уместно всегда, как в будни, так и в праздник. Сочетаем их с любимыми блинами – и получаем хорошее настроение на весь день, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить блины с курицей и грибами?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 500 миллилитров кефира;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 380 – 400 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки растительного масла;

начинка:

– 1 луковица;

– 350 граммов шампиньонов;

– 350 граммов куриного филе.

Сытно и очень вкусно / Фото Multicook

Приготовление:

Для приготовления основы соедините яйца с солью и сахаром, после чего влейте кефир и тщательно размешайте. Всыпьте муку вместе с содой, вымешивая до однородности, а затем осторожно введите кипяток, непрерывно работая венчиком. В конце добавьте масло и еще раз перемешайте. Жарьте тонкие заварные блины на хорошо разогретой сковороде до появления румяной корочки с обеих сторон. Для начинки измельчите лук и пассеруйте его на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанные грибы и тушите 5 – 6 минут, после чего соедините их с измельченным мясом. Продолжайте готовить еще около 10 минут, приправив солью, перцем и любимыми специями. Влейте немного сливок, протушите несколько минут и дайте массе остыть. Для более нежной текстуры добавьте сливочный сыр, всыпьте натертый на мелкой терке твердый сыр и измельченную зелень, после чего все тщательно перемешайте. Наполните каждый блинчик подготовленной смесью, заверните их удобным для вас способом и подавайте к столу.

Чем можно заменить мясную начинку?

Один из самых вкусных вариантов без мяса, который по сытности ему ничем не уступает, это сочетание лесных грибов или шампиньонов с обжаренным луком и вареными яйцами. Грибы стоит поджарить до сильной золотистой корочки, чтобы появился выраженный аромат, а мелко нарезанные яйца придадут начинке нежности, советует портал Beszamel. Если смешать это все с ложкой жирной сметаны или сливочного сыра, вы получите очень сочную массу, которая идеально держится внутри блина.

Также очень популярной является капустная начинка. Мелко нашинкованную свежую капусту нужно протушить на сливочном масле вместе с морковью до полной мягкости. В конце добавьте немного соли, черного перца и по желанию измельченные вареные яйца.

