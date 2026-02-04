Те самые домашние блинчики с мясом: этот рецепт должен быть у всех

Блинчики с мясом – важная часть домашнего меню украинцев. Они питательные и прекрасно сочетаются как горячими, так и холодными.

Если захочется домашнего блюда, то самое время вспомнить о блинчиках с мясом. Готовить их легко, усилий и затрат они не требуют, да еще и в воспоминания погрузят – именно то, что надо! А чтобы все прошло без неприятных сюрпризов, стоит воспользоваться рецептом портала Cookpad.

Как приготовить блинчики с мясом?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

блины:

– 150 граммов муки;

– 350 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

начинка:

– 600 граммов куриного бедра;

– 1 луковица;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Куриное бедро отварите в подсоленной воде до полной готовности. Пока мясо остывает, переходите к тесту. Взбейте яйца с сахаром до пены. Постепенно вводите муку и половину молока, вымешивая массу до однородности. Добавьте остальное молоко, соль и масло. На раскаленной сковороде обжаривайте блинчики по минуте с каждой стороны. Благодаря маслу в тесте, дополнительно смазывать поверхность не нужно. Пропустите вареное мясо через мясорубку и смешайте с обжаренным золотистым луком. Добавьте соль, кориандр и немного бульона для сочности. Заверните начинку в блины конвертиком. Перед подачей слегка смажьте блинчики растопленным маслом.

На что обращать внимание при покупке куриных бедер?

Сначала осмотрите цвет и состояние кожи. Кожура должна быть бледно-желтой или светло-розовой, обязательно сухой и чистой. Если вы видите на коже синюшные пятна, синяки или она выглядит слишком липкой – мясо уже начало портиться, подсказывает Pysznosci.

Если есть возможность, испытайте мясо на ощупь. Надо нажать пальцем на мягкую часть бедра. Свежее мясо упругое, поэтому вмятина быстро исчезнет.

