Те самые домашние блинчики с мясом: этот рецепт должен быть у всех
Блинчики с мясом – важная часть домашнего меню украинцев. Они питательные и прекрасно сочетаются как горячими, так и холодными.
Если захочется домашнего блюда, то самое время вспомнить о блинчиках с мясом. Готовить их легко, усилий и затрат они не требуют, да еще и в воспоминания погрузят – именно то, что надо! А чтобы все прошло без неприятных сюрпризов, стоит воспользоваться рецептом портала Cookpad.
Как приготовить блинчики с мясом?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
блины:
– 150 граммов муки;
– 350 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли;
начинка:
– 600 граммов куриного бедра;
– 1 луковица;
– соль по вкусу.
Легко и очень вкусно / Фото Freepik
Приготовление:
- Куриное бедро отварите в подсоленной воде до полной готовности. Пока мясо остывает, переходите к тесту.
- Взбейте яйца с сахаром до пены. Постепенно вводите муку и половину молока, вымешивая массу до однородности.
- Добавьте остальное молоко, соль и масло.
- На раскаленной сковороде обжаривайте блинчики по минуте с каждой стороны. Благодаря маслу в тесте, дополнительно смазывать поверхность не нужно.
- Пропустите вареное мясо через мясорубку и смешайте с обжаренным золотистым луком.
- Добавьте соль, кориандр и немного бульона для сочности. Заверните начинку в блины конвертиком.
- Перед подачей слегка смажьте блинчики растопленным маслом.
На что обращать внимание при покупке куриных бедер?
Сначала осмотрите цвет и состояние кожи. Кожура должна быть бледно-желтой или светло-розовой, обязательно сухой и чистой. Если вы видите на коже синюшные пятна, синяки или она выглядит слишком липкой – мясо уже начало портиться, подсказывает Pysznosci.
Если есть возможность, испытайте мясо на ощупь. Надо нажать пальцем на мягкую часть бедра. Свежее мясо упругое, поэтому вмятина быстро исчезнет.
