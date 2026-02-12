Блины на молоке, которые всегда удаются: как избавить себя от хлопот на Масленицу

Масленица – прекрасная возможность полакомиться любимыми блинами, но это не значит, что нужно прилагать много усилий. Достаточно базового рецепта, чтобы празднование прошло наилучшим образом.

Блины на молоке – это "база", которая никогда не подводит и дарит лучший результат. Несколько минут – и на вашем столе будет целая гора любимых блинов, которые останется дополнить любимыми приложениями, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить блины на молоке?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 100 миллилитров воды;

– примерно 300 граммов муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 щепотка соли.

Всегда идеальный результат / Фото Freepik

Приготовление:

В глубокую миску разбейте яйца, всыпьте сахар со щепоткой соли и интенсивно работайте венчиком, пока на поверхности не появится нежная светлая пена. Следующим шагом добавьте предварительно просеянную муку. Начинайте вымешивать, постепенно подливая небольшое количество молока и кипятка. Важно сначала растереть массу до состояния гладкого блестящего густого теста без единого комочка, а уже после этого вводить остальную жидкость, доводя смесь до классической "блинной" консистенции. Чтобы изделия легко переворачивались и были эластичными, придерживайтесь золотой пропорции: используйте минимум три яйца, а объем молока должен по крайней мере вдвое превышать количество воды. Готовьте блины на хорошо разогретой сковороде, обжаривая с обеих сторон на умеренном огне до золотистости. Подавать такое блюдо можно с любыми дополнениями: детям точно понравится вариант с растопленным шоколадом и чашечкой горячего какао.

Обязательно ли добавлять в тесто на блины растительное масло?

Это правило не является обязательным к исполнению, но избавляет от целого ряда забот. Речь идет не только об упрощении процесса жарки, но и о влиянии на текстуру, рассказывает Przyslij przepis.

Добавив масло в тесто, вы избегаете необходимости смазывать сковороду маслом или маслом перед жаркой каждого блина.

А еще жир делает тесто более эластичным. Поэтому если вы планируете сворачивать блины в трубочки или складывать в конвертики, то будете уверены, что они не будут трескаться на сгибах.

Какие рецепты стоит попробовать?