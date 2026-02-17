Максимально простые блины на воде: идеальный результат из самых простых ингредиентов

Если у вас много дел, то подготовка к Масленице может показаться лишней заботой. Не стоит переживать – с этим рецептом никаких дополнительных ресурсов не понадобится.

Эти блины ничем не будут отличаться от привычных, которые мы обычно готовим на молоке. Добавьте к ним любимую начинку или сладкое дополнение – и Масленица пройдет на славу, рассказывает портал Cookpad.

К теме На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру

Как приготовить блины на воде?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана воды;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 – 2 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли.

Любимые блины без лишних хлопот / Фото Freepik

Приготовление:

Для приготовления теста разотрите яйцо с сахаром и щепоткой соли. Добавьте первый стакан теплой воды и начните постепенно всыпать муку, тщательно взбивая массу. Важно достичь консистенции густой домашней сметаны, чтобы в смеси не осталось ни одного комочка. Далее влейте остаток воды, хорошо перемешайте и дайте тесту "отдохнуть" как минимум 30 минут. Жарьте блины на хорошо разогретой антипригарной сковороде без масла, держа каждую сторону по 1 – 2 минуты до легкой золотистости. Готовые блины наполните любимой начинкой, заверните и подавайте, пока они еще теплые.

Почему стоит жарить блины на воде?

Приготовление блинов на воде может показаться банальным, но оно открывает ряд важных преимуществ, которые вы точно оцените. Блины на воде получаются значительно крепче и гибче. Они почти не рвутся, что делает их идеальными для заворачивания тяжелых или влажных начинок, рассказывает портал Pysznosci.

Кроме того, речь идет о меньшей калорийности. Это идеальный вариант, если не хочется перегружать фигуру, тем более когда планируете использовать калорийную начинку.

Кстати, блины на воде будут иметь нейтральный вкус, поэтому никаких ограничений в выборе начинки! А еще они дольше хранятся, поэтому можете не бояться приготовить большую порцию.

Что еще вкусного приготовить?