Вареники на кефирном тесте – это не только очень вкусно, но и невероятно легко. Они удаются даже новичкам, а в руках опытных хозяек этот рецепт стоит создания шедевра, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вареники с творогом?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 150 миллилитров теплого кефира;

– пол чайной ложки соли;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 300 граммов муки;

– пол чайной ложки соды;

начинка:

– 300 граммов творога;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 желток;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка манки или крахмала.

Любимые вареники без лишних усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Теплый кефир смешиваем с яйцом, солью и маслом. Подсыпаем муку с содой, постепенно замешиваем тесто. Тесто должно быть эластичным, важно не давать много муки. Замешиваем тесто и оставляем на 10 – 15 минут. Творог перетираем или перебиваем в блендере до кремовой структуры, смешиваем с остальными ингредиентами для начинки. Раскатываем тесто, вырезаем кружочки, выкладываем в них начинку и формируем вареники. Варим в подсоленной воде 3 – 4 минуты после того, как они поднимутся на поверхность.

Почему стоит делать тесто на вареники на кефире?

Тесто на кефире считается одним из самых удачных вариантов для вареников, поскольку оно имеет несколько важных кулинарных преимуществ, рассказывает портал Kuchnia.

Прежде всего – нежность и мягкость. Благодаря молочной кислоте, которая содержится в кефире, пшеничный белок (глютен) расщепляется быстрее. Это делает готовое тесто гораздо нежнее и мягче, чем то, что замешано на воде.

Еще одно преимущество – легкость в работе. Такое тесто легко раскатывается, не стягивается назад и позволяет надежно залепить края, что важно для сочных начинок.

А главное – вкус. Кефир придает тесту легкий молочный оттенок и едва заметную кислинку. Она прекрасно взаимодействует как с сыром и картофелем, так и с ягодами.

