"Богатая невеста" – это салат, который сделает праздничным даже обычный день. Он требует простых ингредиентов и кроме вкуса еще и очень сытный, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также От закарпатских рипляников в восторге все хозяйки: идеальный сытный ужин на семью
Как приготовить салат "Богатая невеста"?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 350 граммов вареного картофеля;
– 4 вареных яйца;
– 180 граммов плавленого сырка (поставить в морозильник);
– соль и перец по вкусу;
– маринованный лук.
Результат, который стоит стараний / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Филе нарезаем кубиками, выкладываем слоем, солим, перчим и делаем сеточку майонеза.
- Следующий слой – маринованный лук и натертый вареный картофель, снова делаем сеточку майонеза.
- Отдельно натираем желтки, делаем сеточку майонеза и натираем плавленые сырки.
- Последним слоем натираем белки и ставим салат на несколько часов в холодильник.
Как сварить сочное филе на салат?
Чтобы куриное филе в салате не напоминало сухие "опилки", его нужно не просто варить, а скорее бережно томить. Главная ошибка – длительное кипячение на сильном огне, из-за которого белок сжимается и выталкивает весь сок наружу, рассказывает Smakosze.
Надо придерживаться нескольких правил, чтобы мясо получилось непревзойденным:
- Температурный шок
Кладите филе не в холодную воду, а в кипящий бульон. Когда мясо попадает в кипяток, белок на поверхности мгновенно сворачивается, создавая невидимый барьер, который удерживает все соки внутри.
- Бульон вода
Вода для варки должна быть вкусной сама по себе. Добавьте соль, перец, специи, травы, маленькую луковицу и зубчик чеснока.
- Варить – ровно 15 минут
Когда вы положили мясо в кипяток, дождитесь повторного закипания, уменьшите огонь до минимума (чтобы едва булькало) и варите ровно 15 минут. Для большого филе может понадобиться 20 минут, но не больше.
- Охлаждайте в бульоне
Дайте филе полностью остыть прямо в том бульоне, где оно варилось. Мясо впитает часть жидкости обратно и станет невероятно сочным.
Что вкусного приготовить?
Попробуйте печенье "Наполеон" – оно получается вкуснее торта.
А еще вам точно стоит попробовать домашнее запеченное молоко.