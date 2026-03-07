Простые блюда на 8 марта, чтобы порадовать любимую

8 марта – это возможность сказать о своих чувствах вкусными блюдами. Это приятный бонус к основному подарку и хорошее проявление заботы.

Не обязательно быть шефом, чтобы порадовать близкого человека вкусными блюдами. Это меню точно будет по силам даже начинающим, сообщает Господинька. Интересно Меню на 8 марта: 3 блюда, которые станут отличным подарком Как приготовить праздничный салат? Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 4 вареные картофелины;

– 1 вареное куриное филе;

– 2 соленых огурца;

– 6 вареных яиц;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

– майонез; маринованный лук:

– 1 луковица;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 150 миллилитров кипятка. Легко и очень вкусно / Фото "Господинька" Приготовление: Лук нарезаем полукольцами, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и маринуем 15 минут. Картофель, курочку и огурцы нарезаем кубиками. Выкладываем слой картофеля, перемазываем майонезом и покрываем дижонской горчицей. Выкладываем лук с курицей, снова покрываем майонезом. Теперь огурцы и мелко натертые яйца. Опять майонез, и последний штрих – затираем сыром, еще можно украсить натертыми белками. Мясо по-французски на сковороде Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3 Ингредиенты:

– 400 граммов свинины;

– соль, перец по вкусу;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 луковица;

– 4 – 5 шампиньонов;

– 100 – 150 граммов сыра;

– крем-сыр по вкусу. Готовим вкусное мясо без лишних усилий: видео Приготовление: Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком с обеих сторон. Посолите и поперчите․ В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Лук нарежьте кольцами, а грибы – небольшими кусочками. Сыр натрите на крупной терке. На сковороду положите лук, а на нее – мясо. Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр. Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут. Как приготовить нежный молочный торт? Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

бисквит:

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– соль;

– 40 миллилитров масла;

– 40 – 50 миллилитров молока;

– 120 граммов муки;

– 40 граммов какао темного;

– 1 чайная ложка разрыхлителя; крем:

– 900 миллилитров молока;

– 140 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов белого шоколада;

– 200 граммов сливочного масла. Очень нежный и изящный десерт: видео Приготовление: Начнем с приготовления бисквита. В большой миске соедините яйца с сахаром и взбейте на высокой скорости миксером до образования пышной светлой массы. Затем добавьте растительное масло и молоко, осторожно перемешайте. В другой посудине смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем, все тщательно перемешайте и просейте. Постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе и аккуратно вымешайте лопаткой до густого, однородного теста. Вылейте тесто в форму для выпекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30 – 35 минут. Пока бисквит печется - варим крем. Большую часть молока (кроме 100 миллилитров) вылейте в кастрюлю. В миске смешайте сахар, ванильный сахар, крахмал и отложенное молоко, перемешайте до однородности. Поставьте кастрюлю с молоком на медленный огонь, доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в горячее молоко, интенсивно помешивая. Варите еще около минуты до загустения. Снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодное место для остывания. Собираем торт. Остывший бисквит разрежьте на три ровных коржа. В чистой миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности, затем постепенно добавьте охлажденный крем и еще раз взбейте. Готовую массу накройте пленкой и охладите. Каждый корж слегка смажьте молоком или сливками для увлажнения. Нанесите слой крема, выкладывая его между всеми слоями бисквита. Сформированный торт поставьте в холодильник минимум на ночь, чтобы хорошо пропитался.