Вкусные блюда, приготовленные собственными руками – это отличный способ выразить благодарность, любовь и восторг. Вы можете это сделать, даже если не обладаете высокими кулинарными навыками – эти рецепты под силу каждому.
Как приготовить салат с говядиной?
Замечательный рецепт из TikTok diatyt11, который может стать отличным сюрпризом.
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов отварной говядины;
– 4 яйца;
– 1 – 2 репчатые луковицы;
– 2–3 соленых огурца;
– майонез по вкусу;
– растительное масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите говядину до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой.
- По желанию ее можно немного обжарить.
- Яйца взбейте со щепоткой соли, поджарьте тонкие омлеты, дайте им остыть и также нарежьте соломкой.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Соленые огурцы нарежьте соломкой, а при необходимости слегка отожмите от лишней влаги.
- После этого соедините все подготовленные ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте соль и черный перец по вкусу. Готовый салат поставьте в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы он настоялся.
Как вкусно запечь скумбрию?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 скумбрия;
– черный перец по вкусу;
– кориандр по вкусу;
– 5 столовых ложек соевого соуса "Торчин";
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Запекаем невероятно аппетитную рыбку: видео
Приготовление:
- Удалите у скумбрии голову, плавники, хвост и хребет. Тщательно очистите рыбу от внутренностей и черной пленки.
- Филе, которое получится после разделки, посыпьте с обеих сторон черным перцем и кориандром, а затем нарежьте на кусочки. Переложите их в лодочки из фольги шкуркой вверх.
- Для маринада смешайте в миске лимонный сок, масло, соевый соус "Торчин" и сахар. Полученной смесью полейте рыбу и оставьте мариноваться на 30 минут.
- После этого запекайте скумбрию в заранее разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
Как сделать вкусные эклеры?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 120 миллилитров молока;
– 120 миллилитров воды;
– 110 граммов сливочного масла;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 120 граммов муки;
– 220 граммов яиц;
крем:
– 300 миллилитров 33% сливок;
– 120 граммов вареного сгущенного молока;
– любимый шоколад для глазури.
Делаем десерт, который все обожают: видео
Приготовление:
- Соедините в кастрюле воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло, после чего доведите смесь до кипения. Всыпьте муку и сразу начните интенсивно перемешивать, чтобы масса стала однородной.
- Подержите тесто на огне примерно 2 минуты, непрерывно помешивая, пока оно не соберется в плотный комок.
- Переложите его в миску и оставьте ненадолго остыть.
- Отдельно взбейте яйца, а затем постепенно вводите их в тесто, каждый раз хорошо перемешивая.
- Готовую массу переложите в кондитерский мешок и отсадите эклеры на противень.
- Сверху сделайте узор вилкой и присыпьте сахарной пудрой.
- Выпекайте сначала 15 минут при температуре 190 градусов, затем уменьшите температуру до 170 градусов и готовьте еще 15 минут.
- Готовые эклеры полностью охладите. Для крема взбейте сливки, добавьте вареное сгущенное молоко и перемешайте миксером до однородности.
- Наполните эклеры кремом, желательно делая отверстия сверху. В конце украсьте пирожные любимым шоколадом.
