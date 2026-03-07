Смачні страви, приготовані власними руками – це чудовий спосіб висловити вдячність, любов та захват. Ви можете це зробити, навіть якщо не володієте високими кулінарнимми навичками – ці рецепти під силу кожному.
Як приготувати салат з яловичиною?
Чудовий рецепт з TikTok diatyt11, який може стати чудовим сюрпризом.
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів відварної яловичини;
– 4 яйця;
– 1 – 2 ріпчасті цибулини;
– 2–3 солоні огірки;
– майонез до смаку;
– рослинна олія для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яловичину до м’якості, остудіть і наріжте тонкою соломкою.
- За бажанням її можна трохи обсмажити.
- Яйця збийте з дрібкою солі, підсмажте тонкі омлети, дайте їм охолонути й також наріжте соломкою.
- Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте до золотистого кольору. Солоні огірки наріжте соломкою, а за потреби злегка відіжміть від зайвої вологи.
- Після цього з’єднайте всі підготовлені інгредієнти, заправте майонезом, додайте сіль і чорний перець до смаку. Готовий салат поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він настоявся.
Як смачно запекти скумбрію?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 скумбрія;
– чорний перець до смаку;
– коріандр до смаку;
– 5 столових ложок соєвого соусу "Торчин";
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Видаліть у скумбрії голову, плавники, хвіст і хребет. Ретельно очистьте рибу від нутрощів і чорної плівки.
- Філе, яке вийде після оброблення, посипте з обох боків чорним перцем і коріандром, а потім наріжте на шматочки. Перекладіть їх у човники з фольги шкіркою догори.
- Для маринаду змішайте в мисці лимонний сік, олію, соєвий соус "Торчин" і цукор. Отриманою сумішшю полийте рибу та залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Після цього запікайте скумбрію в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 120 мілілітрів молока;
– 120 мілілітрів води;
– 110 грамів вершкового масла;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 120 грамів борошна;
– 220 грамів яєць;
крем:
– 300 мілілітрів 33% вершків;
– 120 грамів вареного згущеного молока;
– улюблений шоколад для глазурі.
Приготування:
- З’єднайте в каструлі воду, молоко, сіль, цукор і вершкове масло, після чого доведіть суміш до кипіння. Всипте борошно й одразу почніть інтенсивно перемішувати, щоб маса стала однорідною.
- Потримайте тісто на вогні приблизно 2 хвилини, безперервно помішуючи, доки воно не збереться в щільну грудку.
- Перекладіть його в миску й залиште ненадовго охолонути.
- Окремо збийте яйця, а потім поступово вводьте їх у тісто, щоразу добре перемішуючи.
- Готову масу перекладіть у кондитерський мішок і відсадіть еклери на деко.
- Зверху зробіть візерунок виделкою та присипте цукровою пудрою.
- Випікайте спочатку 15 хвилин при температурі 190 градусів, потім зменште температуру до 170 градусів і готуйте ще 15 хвилин.
- Готові еклери повністю охолодіть. Для крему збийте вершки, додайте варене згущене молоко й перемішайте міксером до однорідності.
- Наповніть еклери кремом, бажано роблячи отвори зверху. Наприкінці прикрасьте тістечка улюбленим шоколадом.
