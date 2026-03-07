Не обязательно быть шефом, чтобы порадовать близкого человека вкусными блюдами. Это меню точно будет по силам даже начинающим, сообщает Господинька.
Как приготовить праздничный салат?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 вареные картофелины;
– 1 вареное куриное филе;
– 2 соленых огурца;
– 6 вареных яиц;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– майонез; маринованный лук:
– 1 луковица;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров кипятка.
Легко и очень вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Лук нарезаем полукольцами, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и маринуем 15 минут.
- Картофель, курочку и огурцы нарезаем кубиками. Выкладываем слой картофеля, перемазываем майонезом и покрываем дижонской горчицей.
- Выкладываем лук с курицей, снова покрываем майонезом. Теперь огурцы и мелко натертые яйца.
- Опять майонез, и последний штрих – затираем сыром, еще можно украсить натертыми белками.
Мясо по-французски на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 400 граммов свинины;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 луковица;
– 4 – 5 шампиньонов;
– 100 – 150 граммов сыра;
– крем-сыр по вкусу.
Готовим вкусное мясо без лишних усилий: видео
Приготовление:
- Свинину нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком с обеих сторон.
- Посолите и поперчите․ В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Лук нарежьте кольцами, а грибы – небольшими кусочками.
- Сыр натрите на крупной терке. На сковороду положите лук, а на нее – мясо.
- Свинину смажьте крем-сыром и выложите на него шампиньоны и обычный сыр.
- Готовьте на небольшом огне под крышкой до готовности ориентировочно 15 – 20 минут.
Как приготовить нежный молочный торт?
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– соль;
– 40 миллилитров масла;
– 40 – 50 миллилитров молока;
– 120 граммов муки;
– 40 граммов какао темного;
– 1 чайная ложка разрыхлителя; крем:
– 900 миллилитров молока;
– 140 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов белого шоколада;
– 200 граммов сливочного масла.
Очень нежный и изящный десерт: видео
Приготовление:
- Начнем с приготовления бисквита. В большой миске соедините яйца с сахаром и взбейте на высокой скорости миксером до образования пышной светлой массы.
- Затем добавьте растительное масло и молоко, осторожно перемешайте. В другой посудине смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем, все тщательно перемешайте и просейте.
- Постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе и аккуратно вымешайте лопаткой до густого, однородного теста. Вылейте тесто в форму для выпекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекайте 30 – 35 минут.
- Пока бисквит печется - варим крем. Большую часть молока (кроме 100 миллилитров) вылейте в кастрюлю. В миске смешайте сахар, ванильный сахар, крахмал и отложенное молоко, перемешайте до однородности.
- Поставьте кастрюлю с молоком на медленный огонь, доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в горячее молоко, интенсивно помешивая.
- Варите еще около минуты до загустения. Снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодное место для остывания.
- Собираем торт. Остывший бисквит разрежьте на три ровных коржа. В чистой миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности, затем постепенно добавьте охлажденный крем и еще раз взбейте. Готовую массу накройте пленкой и охладите.
- Каждый корж слегка смажьте молоком или сливками для увлажнения. Нанесите слой крема, выкладывая его между всеми слоями бисквита.
- Сформированный торт поставьте в холодильник минимум на ночь, чтобы хорошо пропитался.