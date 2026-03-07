Не обовʼязково бути шефом, щоб потішити близьку людину смачними стравами. Це меню точно буде під силу навіть початківцям, повідомляє Господинька.
Як приготувати святковий салат?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 варені картоплини;
– 1 варене куряче філе;
– 2 солоні огірки;
– 6 варених яєць;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– майонез; маринована цибуля:
– 1 цибулина;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки оцту;
– 150 мілілітрів окропу.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо півкільцями, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів і маринуємо 15 хвилин.
- Картоплю, курочку та огірки нарізаємо кубиками. Викладаємо шар картоплі, перемащуємо майонезом і покриваємо діжонською гірчицею.
- Викладаємо цибулю з куркою, знову покриваємо майонезом. Тепер огірки та дрібно натерті яйця.
- Знову майонез, і останній штрих – затираємо сиром, ще можна прикрасити натертими білками.
М'ясо по-французьки на пательні
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 400 грамів свинини;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 1 цибулина;
– 4 – 5 печериць;
– 100 – 150 грамів сиру;
– крем-сир до смаку.
Приготування:
- Свинину наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухонним молотком з обох боків.
- Посоліть і поперчіть․ У пательні розігрійте олію на середньому вогні. Цибулю наріжте кільцями, а гриби – невеликими шматочками.
- Сир натріть на великій тертці. На пательню покладіть цибулю, а на неї – м'ясо.
- Свинину змастіть крем-сиром та викладіть на нього печериці та звичайний сир.
- Готуйте на невеликому вогні під кришкою до готовності орієнтовно 15 – 20 хвилин.
Як приготувати ніжний молочний торт?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– сіль;
– 40 мілілітрів олії;
– 40 – 50 мілілітрів молока;
– 120 грамів борошна;
– 40 грамів какао темного;
– 1 чайна ложка розпушувача; крем:
– 900 мілілітрів молока;
– 140 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів білого шоколаду;
– 200 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Почнемо з приготування бісквіта. У великій мисці з’єднайте яйця з цукром і збийте на високій швидкості міксером до утворення пишної світлої маси.
- Потім додайте рослинну олію та молоко, обережно перемішайте. В іншій посудині змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем, все ретельно перемішайте та просійте.
- Поступово введіть сухі інгредієнти до яєчної маси й акуратно вимішайте лопаткою до густого, однорідного тіста. Вилийте тісто у форму для випікання та відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікайте 30 – 35 хвилин.
- Поки бісквіт печеться — варимо крем. Більшу частину молока (крім 100 мілілітрів) вилийте у каструлю. У мисці змішайте цукор, ванільний цукор, крохмаль та відкладене молоко, перемішайте до однорідності.
- Поставте каструлю з молоком на повільний вогонь, доведіть до кипіння. Тонкою цівкою влийте крохмальну суміш у гаряче молоко, інтенсивно помішуючи.
- Варіть ще близько хвилини до загустіння. Зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до повного розчинення. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і поставте в холодне місце для охолодження.
- Збираємо торт. Остиглий бісквіт розріжте на три рівні коржі. У чистій мисці збийте м’яке вершкове масло до пишності, потім поступово додайте охолоджений крем і ще раз збийте. Готову масу накрийте плівкою та охолодіть.
- Кожен корж злегка змастіть молоком або вершками для зволоження. Нанесіть шар крему, викладаючи його між усіма шарами бісквіта.
- Сформований торт поставте в холодильник щонайменше на ніч, щоб добре просочився.