Строгий пост или разрешены послабления: что можно есть на Вербное воскресенье – меню
Уже скоро Вербное воскресенье – важный праздник перед Пасхой. Каждый захочет собрать родных за столом, но стоит помнить, что пост еще продолжается.
Вербное воскресенье – важный праздник, но церковь позволяет лишь незначительное ослабление поста – в этот день можно есть рыбу, зато мясо, яйца и молочная продукция остаются под запретом. Чем накрыть стол, чтобы родные были сыты и счастливы – рассказывает 24 Канал.
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Маринованная скумбрия
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 свежемороженые скумбрии;
– 2 луковицы;
– 250 миллилитров воды;
– 6 бутонов гвоздики;
– 1/2 чайной ложки черного перца горошком;
– 1/3 чайной ложки молотого душистого перца;
– 1/2 чайной ложки кориандра горошком;
– 2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса.
Приготовление:
- Размороженную скумбрию нарезаем на порционные кусочки.
- Воду доводим до кипения, добавляем соль, сахар, гвоздику, горошек перца, молотый кориандр и растительное масло.
- Продолжаем кипятить смесь на слабом огне в течение 1 минуты.
- Когда рассол немного остынет, вливаем уксус.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами и смешиваем с рыбой.
- Заливаем все маринадом, накрываем и ставим в холодильник.
- Пробовать рыбу можно через 24 часа.
Рыбный салат
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– килограмм отварной рыбы 2 видов (например, филе окуня и горбуши)
– 500 граммов картофеля;
– 500 граммов грибов;
– 3 луковицы;
– 250 граммов постного майонеза.
Приготовление:
- Варим картофель в мундире до полной готовности, очищаем его и натираем на крупной терке. Лук очищаем, мелко нарезаем и обжариваем до мягкости. Грибы тоже нарезаем и жарим до готовности.
- Теперь складываем. В салатницу выкладываем первый слой рыбы, смазываем его постным майонезом, далее идет слой грибов, снова майонез, потом жареный лук, снова майонез, после этого - еще один слой рыбы и майонез.
- Последний слой - картофель, его также смазываем майонезом и украшаем салат ломтиками соленого или свежего огурца, зеленью и креветками.
- Чтобы вкус салата был более насыщенным, рекомендовано оставить его в холодильнике на ночь.
Рыба в чесночном соусе
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов филе жирной рыбы;
– полстакана лимонного сока;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– любимая зелень.
Приготовление:
- Филе рыбы выложить в форму для запекания. Залить его подсоленной кипящей водой и тушить в духовке около 30 минут.
- Когда рыба будет готова, дать ей остыть, а затем перенести в эмалированную посудину, залить лимонным соком и оставить в холодильнике на 1,5 – 2 часа.
- Для приготовления соуса измельчить чеснок с солью, добавить масло и заправить лимонным соком.
- При подаче на стол полить рыбу чесночным соусом и украсить зеленью.
Классический винегрет
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареных свеклы;
– 250 граммов квашеной капусты;
– 5 – 6 картофелин, сваренных в мундире;
– 2 – 3 вареные морковки;
– 0,5 банки консервированного горошка;
– половинка луковицы;
– 2 – 3 маринованные огурцы;
– соль и перец по вкусу;
– масло для заправки.
Приготовление:
- Очищаем свеклу, картофель и морковь, нарезаем их мелкими кубиками.
- Лук мелко шинкуем, а квашеные огурцы также режем кубиками.
- Если капуста слишком соленая, ее нужно промыть, а затем тонко нашинковать.
- В большой миске смешиваем все подготовленные ингредиенты, немного солим и заправляем маслом.
Готовь хоть каждый день: рецепт салата "Завтрак" – на него надо 5 минут.