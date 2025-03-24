Бюджетное изящество: рецепт болоньезе с сардинами – родные попросят еще
Итальянские мотивы всегда уместны на вашей кухне. Особенно, когда речь идет об удивительном блюде, которое не заставляет тратить много времени и денег.
Эта вариация известного на весь мир блюда приятно вас удивит. Идеальное сочетание вкусов дешевых ингредиентов и полноценная трапеза на всю семью – это то, что заставит вас возвращаться к этому рецепту чаще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Food.
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Рецепт болоньезе с сардинами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 стебель сельдерея, мелко нарезанный;
– 1 луковица, мелко нарезанная;
– 1 морковь, мелко нарезанная;
– 1 чайная ложка муки;
– 2 банки сардин;
– 1 зубчик чеснока, крупно нарезанный;
– 1 лавровый лист;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– 2 чайные ложки вустерширского соуса;
– 200 миллилитров красного вина;
– несколько нарезанных консервированных томатов;
– 500 миллилитров куриного бульона;
– 400 граммов спагетти;
– 50 граммов тертого пармезана.
Приготовление:
- Разогрейте масло в большой сковороде на медленном огне, обжарьте сельдерей, лук и морковь в течение 10 минут. Присыпьте мукой и готовьте еще 5 минут.
- Добавьте сардины, чеснок, лавр, соевый и вустерширский соус и хорошо перемешайте. Добавьте красное вино и варите, пока не выйдет большая часть жидкости. Добавьте томаты и варите 2 минуты, интенсивно помешивая.
- Добавьте бульон и варите, время от времени помешивая, пока не выйдет почти вся жидкость.
- Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой и отварите спагетти в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Перемешайте спагетти с соусом и подавайте, посыпав большим количеством пармезана.
Приятного аппетита!
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